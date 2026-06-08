Украина получила транш в рамках Ukraine Facility на 2,8 млрд евро

Юлия Свириденко подчеркнула, что с учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро.

Фото: 24tv.ua

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Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд евро. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, с учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро.

«Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных потребностей.

Это уже седьмой транш по программе. На данном этапе Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права», — заявила Свириденко.

Также она добавила, что Украина досрочно выполнила ряд условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования.

«Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам», — заявила она.

Глава правительства добавила, что по состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий Плана, еще 65 находятся на различных этапах реализации. По ее словам, правительство продолжает системно внедрять необходимые изменения для обеспечения экономической устойчивости, восстановления страны и приближения к членству в ЕС.

Как сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, при оценке выполнения Плана Украины в рамках седьмого транша впервые были учтены шаги, которые удалось выполнить раньше установленных сроков. Это стало возможным благодаря обновлённой методологии Европейской комиссии по частичным выплатам в рамках Ukraine Facility. Речь идёт о четырёх шагах, запланированных на первый и второй кварталы 2026 года:

законодательные изменения для улучшения урегулирования проблемных кредитов (шаг 5.5);

утверждение Стратегии занятости населения (шаг 7.7);

внедрение предоставления государственной поддержки агропроизводителям через Государственный аграрный реестр (шаг 12.6);

запуск нормативной базы для функционирования Интегрированной системы электронной идентификации в соответствии с европейскими требованиями (шаг 14.4).

Всего в рамках четвертого квартала 2025 года Украина выполнила 11 шагов Плана Украины, а также завершила три шага за предыдущие отчётные периоды. Реализованные мероприятия охватили сферы государственного управления, верховенства права, жилищной политики, энергетики, регуляторной среды, развития стратегических ресурсов и климатической политики.

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