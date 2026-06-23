На Харьковщине со двора дома извлекли 500-килограммовую авиабомбу после российского удара

Боеприпас весом 500 килограммов упал на территорию частного домовладения и разрушил хозяйственную постройку.

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На Харьковщине саперы ГСЧС обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая не взорвалась после российского удара.

В городе Дергачи Харьковской области саперы ГСЧС обезвредили российскую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала после удара по населенному пункту. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, боеприпас весом 500 килограммов упал на территорию частного домовладения и разрушил хозяйственную постройку.

После эвакуации людей специалисты извлекли ФАБ с пятиметровой глубины, вывезли на специальную площадку и уничтожили контролируемым подрывом.

В МВД напомнили гражданам об опасности взрывоопасных предметов и призвали в случае обнаружения подозрительных объектов не приближаться к ним и не прикасаться. О находке необходимо немедленно сообщать по телефонам 101, 102 или 112.

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