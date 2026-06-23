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НБУ дал Укрпочте 5 дней на отстранение Игоря Смелянского от руководства

11:19, 23 июня 2026
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НБУ признал гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского не соответствующим требованиям профпригодности.
НБУ дал Укрпочте 5 дней на отстранение Игоря Смелянского от руководства
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Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

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Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Как отметили в Национальном банке, НБУ начал процедуру оценки соответствия Игоря Смелянского требованиям профессиональной пригодности по результатам надзорных действий НБУ в отношении деятельности компании в 2023–2026 годах.

В НБУ отметили, что за этот период регулятор несколько раз применял к АО «Укрпочта» меры воздействия (письменные предупреждения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля.

В настоящее время по результатам собеседования и анализа материалов Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смелянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности.

В Нацбанке отметили, что при оценивании учитывались выявленные нарушения в деятельности Укрпочты, а также объяснения руководителя компании. Комитет пришел к выводу, что генеральный директор не обладает достаточным уровнем знаний законодательства и практического опыта его применения для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей.

«В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО «УКРПОЧТА» должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «УКРПОЧТА», а в дальнейшем в течение двух месяцев — назначить нового руководителя, который соответствует требованиям профессиональной пригодности», — заявили в НБУ.

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НБУ Укрпочта

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