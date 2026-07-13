Критерии критичности для онлайн-медиа: как преодолеть цифровой барьер и получить статус

Чи может онлайн-ресурс получить статус во время войны.

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Может ли онлайн-ресурс считаться критически важным для экономики во время войны? Формально, да. Но на практике для большинства интернет-изданий путь к такому статусу остается сложным, ведь одного только существования сайта недостаточно. Новая редакция Приказа № 67 дает четкий ответ: да, но при условии соответствия профессиональным и территориальным критериям.

Процесс бронирования военнообязанных работников медиа в 2026 году базируется на получении предприятием статуса критически важного для национальной экономики. Ключевым нормативным актом в этой сфере стал Приказ Министерства культуры Украины № 711 от 30 июня 2026 года, который изложил критерии критичности в информационной и культурной сферах в новой редакции. Для онлайн-медиа этот документ стал одновременно и дорожной картой, и источником серьезных ограничений, поскольку государство сместило акцент на физическое присутствие, масштабность проектов и непосредственную поддержку Сил обороны.

Ловушка онлайн-формата

Важнейшим юридическим нюансом для интернет-ресурсов является предостережение, прописанное в обновленных критериях сферы культуры, которое часто применяется и к креативным индустриям, куда входят медиа.

Лишь онлайн-проектов недостаточно. Обновленные критерии предусматривают, что при оценивании не учитываются культурно-художественные проекты, реализуемые исключительно в дистанционном формате. Таким образом, само наличие интернет-платформы или проведение цифровых мероприятий не является достаточным основанием для подтверждения соответствия соответствующему критерию.

Ограничения для коммерческих проектов. Не учитываются также мероприятия, имеющие исключительно частный, корпоративный или коммерческий характер, не предусматривающие свободного доступа или реализации билетов и направленные только на развлекательное обслуживание ограниченного круга лиц.

Онлайн-медиа может претендовать на статус критически важного предприятия только тогда, когда соответствует одному из четко определенных критериев информационной сферы. Сам факт наличия сайта или регулярного производства новостей не дает такого статуса автоматически.

Если предприятие использует критерии, связанные с реализацией культурно-художественных или креативных проектов, целесообразно подтверждать также проведение офлайн-мероприятий, публичных дискуссий, выставок, конференций, печатных изданий или других форм деятельности, которые имеют общественный характер и осуществляются за пределами исключительно цифровой среды. Это повышает шансы на соответствие установленным критериям и минимизирует риск отказа из-за формального применения обновленных требований.

Критерии информационной сферы: где искать место онлайн-изданию?

Приказ № 711 определяет 11 специфических критериев для информационной сферы. Онлайн-медиа могут соответствовать следующим из них:

Поддержка иностранных медиа: Организации, обеспечивающие деятельность иностранных СМИ, имеют соглашения о сотрудничестве, а их работники имеют действующую аккредитацию от Вооруженных Сил.

Стратегические коммуникации и информбезопасность: Предприятия, целью которых является распространение общественно важной информации, осуществление мероприятий по стратегическим коммуникациям и информационной безопасности по программам Минкульта.

Художественные конкурсы и государственный продукт: Победители художеческих конкурсов по отбору проектов, направленных на создание украинского культурного продукта по инициативе Президента, при условии наличия договоров стоимостью не менее 100 тыс. гривен.

Масштаб деятельности, поддержка Сил обороны и опыт работы: дополнительные критерии для креативных индустрий

Кроме специальных категорий предприятий, Министерство культуры и стратегических коммуникаций установило дополнительные критерии для субъектов креативных индустрий, к которым могут относиться и отдельные медиа. Они призваны подтвердить, что деятельность предприятия имеет системное общественное значение, а не ограничивается коммерческой деятельностью.

Одним из ключевых условий является реализация в течение последних 12 месяцев не менее двух всеукраинских или международных проектов. Всеукраинскими считаются проекты, охватывающие как минимум 10 областей Украины, а международными — мероприятия или инициативы, реализованные за пределами государства. При этом их основной целью должна быть популяризация украинской культуры, креативных индустрий и национального культурного продукта.

Важным критерием является также общественная деятельность предприятия. Для подтверждения соответствия необходимо в течение последнего года реализовать не менее трех проектов, направленных на поддержку военнослужащих и ветеранов войны. Такими проектами могут быть информационные кампании, культурные мероприятия, благотворительные инициативы или другие мероприятия, имеющие подтвержденный общественный характер.

Стаж деятельности и профильный вид экономической деятельности. Предприятие должно быть зарегистрировано и фактически осуществлять деятельность не менее трех лет. Кроме того, его основной вид экономической деятельности должен входить в Перечень видов экономической деятельности, принадлежащих к креативным индустриям, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Украины № 265-р.

Для большинства онлайн-изданий именно эти критерии могут стать наиболее реалистичным основанием для получения статуса критически важного предприятия. В то же время одного только производства информационного контента недостаточно. Необходимо документально подтвердить масштаб реализованных проектов, их общественное значение, деятельность в поддержку Сил обороны Украины и соответствие предприятия требованиям относительно продолжительности работы и профильного КВЭД. Именно совокупность этих обстоятельств может свидетельствовать о важности предприятия для функционирования отрасли в условиях военного положения.

Издательское направление как отдельная возможность для онлайн-медиа

Еще одним механизмом получения статуса критически важного предприятия может стать осуществление издательской деятельности. Если онлайн-медиа одновременно функционирует как издатель, оно может претендовать на соответствие отдельным критериям, установленным для субъектов издательской сферы.

Для этого предприятие должно соответствовать следующим условиям:

в течение последних 12 месяцев реализовать не менее двух книжных проектов (кроме школьных учебников);

обеспечить их распространение и продвижение как минимум в восьми областях Украины или не менее чем в двух иностранных государствах;

быть внесенным в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции;

иметь основной вид экономической деятельности КВЭД 58.11 «Издание книг»;

быть зарегистрированным не позднее 1 января 2022 года.

Практическое значение

Анализ действующих приказов Минкультуры свидетельствует, что подход государства к определению критически важных предприятий в сфере информации и креативных индустрий существенно изменился. Приоритет отдается тем субъектам, которые могут документально подтвердить общественную значимость своей деятельности, участие в реализации государственной информационной политики, поддержку Сил обороны Украины, масштабность собственных проектов или выполнение государственных программ.

Для большинства онлайн-медиа практичными шагами могут стать:

расширение форматов деятельности — реализация не только цифровых, но и офлайн-проектов, конференций, выставок, презентаций или других общественно значимых мероприятий общеукраинского масштаба;

участие в поддержке военнослужащих и ветеранов с надлежащей документальной фиксацией соответствующих информационных или социальных проектов;

сотрудничество с государством через участие в художественных конкурсных отборах, информационных кампаниях или выполнении государственных договоров в сфере стратегических коммуникаций;

соответствие организационным требованиям, в частности относительно основного КВЭД, стажа деятельности и, при необходимости, регистрации в качестве субъекта издательской деятельности.

В то же время следует учитывать, что по отдельным критериям, в частности в случае выполнения государственных контрактов или реализации проектов в рамках специальных программ, статус критически важного предприятия предоставляется только на срок выполнения соответствующих работ, но не более чем на 12 месяцев. Это означает, что предприятие должно не только однократно соответствовать установленным требованиям, но и систематически подтверждать их выполнение для сохранения такого статуса.

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