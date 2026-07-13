ТОП-7 нарушений ТЦК, которые можно обжаловать в суде: реальные примеры

Можно ли отменить постановление ВЛК, если осмотр длился 5 минут, и законно ли налагать штраф, если повестку вручили матери: юридический анализ последних решений апелляционных судов раскрывает «слабые места» ТЦК, которые позволяют защитить права граждан.

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С усилением мобилизационных мероприятий выросло и количество нарушений. ТЦК и СП, действуя в условиях особого периода, часто пренебрегают принципом «надлежащего управления». Однако судебная ветвь власти остается предохранителем против произвола. Анализ решений административных судов позволяет утверждать: процедура имеет значение. Отсутствие лабораторных анализов перед ВЛК или ненадлежащее уведомление о вызове — это не просто технические ошибки, а прямые основания для отмены неправомерных решений ТЦК.

Формальное проведение ВЛК без обязательных исследований

Самым сильным аргументом для отмены постановления ВЛК и производного приказа о мобилизации является нарушение процедуры медицинского осмотра.

Согласно Положению № 402, перед началом осмотра врачами-специалистами обязательно должны быть проведены лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, ЭКГ, флюорография). ТЦК часто игнорируют этот этап, заполняя карточку осмотра со слов или произвольно.

В деле № 140/9712/24 суд отменил постановление ВЛК, поскольку в материалах не было доказательств проведения анализов крови и рентгена. Суд подчеркнул, что истца лишили возможности предоставить медицинскую документацию о хронических болезнях.

Важно: Суд не оценивает диагноз (это компетенция врачей), но он оценивает законность процедуры. Отсутствие подписи лица об ознакомлении с постановлением ВЛК также является грубым нарушением.

Ненадлежащее оповещение: почему «повестка через родственников» ведет к отмене штрафа

Одним из самых распространенных оснований для отмены штрафов ТЦК становится ненадлежащее оповещение военнообязанных. На практике территориальные центры комплектования нередко составляют материалы о нарушениях, ссылаясь на то, что повестку передали родственникам или сообщили о ней устно. Однако суды все чаще признают такой способ оповещения незаконным.

Действующий Порядок проведения призыва и мобилизации (постановление Кабинета Министров № 560) предусматривает, что факт вручения повестки должен подтверждаться личной подписью адресата или видеофиксацией вручения либо отказа от ее получения. Передача информации через членов семьи или оставление сообщения без подтверждения получения не соответствуют установленной процедуре.

В деле № 595/750/26 суд отменил штраф в размере 17 000 грн. Материалы ТЦК подтверждали лишь то, что о необходимости явки сообщили матери военнообязанного. Суд пришел к выводу, что само по себе устное сообщение родственнику не доказывает факта надлежащего вручения повестки и не подтверждает, что лицо было осведомлено об обязанности явиться в ТЦК. При таких обстоятельствах отсутствуют достаточные доказательства умышленного нарушения законодательства о мобилизации, а все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу лица.

Блокирование водительских прав: ТЦК проигрывают из-за поспешности

Новый механизм временного ограничения права управления транспортными средствами, предусмотренный статьей 283-2 КАС Украины, не работает автоматически. Судебная практика свидетельствует, что ТЦК все чаще проигрывают такие дела из-за несоблюдения обязательной процедуры.

Для применения этой меры ТЦК должен доказать не только факт невыполнения военнообязанным требований законодательства, но и выполнение всех предусмотренных законом этапов. В частности, необходимо подтвердить факт совершения административного правонарушения (например, наличие постановления о привлечении к ответственности) и предоставить доказательства того, что Национальная полиция не смогла осуществить административное задержание или доставку лица.

Показательными являются дела № 404/2906/26 и № 550/617/26, в которых суды отказали ТЦК в удовлетворении исков о временном ограничении права управления транспортными средствами. Суды отметили, что сам по себе факт неявки по повестке для уточнения военно-учетных данных не является достаточным основанием для применения такого ограничения. При отсутствии доказательств обращения ТЦК в Национальную полицию и официального подтверждения невозможности установить местонахождение или доставить лицо в ТЦК требования об ограничении водительских прав являются преждевременными и не соответствуют требованиям закона.

Ошибки в реестре «Обериг»: суды обязывают ТЦК обновлять данные воинского учета

Одной из распространенных причин судебных споров остается невнесение ТЦК актуальных сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Обериг». Из-за этого граждане, имеющие законные основания для исключения с воинского учета или признанные непригодными к службе, продолжают отображаться в реестре как военнообязанные, что может приводить к проблемам во время проверок документов и на блокпостах.

Нарушение заключается в бездействии ТЦК относительно актуализации данных на основании надлежащим образом оформленных военно-учетных документов. На практике территориальные центры нередко объясняют отсутствие информации в реестре потерей или повреждением архивов в результате боевых действий.

Впрочем, судебная практика в делах № 420/29825/25 и № 520/11964/26 свидетельствует о другом подходе. Суды отметили, что наличие у гражданина оригинала военного билета, временного удостоверения или другого военно-учетного документа с надлежащими отметками и печатями является достаточным основанием для внесения соответствующих сведений в реестр «Обериг». Ссылка ТЦК на потерю или уничтожение архивных материалов не освобождает их от обязанности восстановить информацию и обеспечить актуальность данных государственного реестра.

«Чрезмерный формализм» при рассмотрении рапортов через «Армия+»

Электронная подача рапортов через приложение «Армия+» не может быть основанием для отказа в рассмотрении обращения военнослужащего. Судебная практика свидетельствует, что командование не вправе создавать искусственные процедурные препятствия, если право на увольнение или решение другого вопроса подтверждено надлежащими документами.

На практике военнослужащие сталкиваются с отказами из-за якобы нарушения порядка подчиненности, отсутствия резолюции непосредственного командира или невозможности подать рапорт из-за технических особенностей системы, в частности отсутствия идентификатора (ID) соответствующего командира в «Армия+».

В деле № 300/416/26 суд признал такое бездействие противоправным. Суд пришел к выводу, что отсутствие резолюции непосредственного начальника или другие формальные недостатки не освобождают вышестоящее командование от обязанности рассмотреть рапорт по существу, если военнослужащий документально подтвердил основания для увольнения или другого решения. Создание искусственных процедурных препятствий не может ограничивать реализацию прав военнослужащего, гарантированных законом.

Увольнение для ухода: проживание родственников за границей не является автоматическим основанием для отказа

Одним из самых распространенных оснований для отказа в увольнении военнослужащих по семейным обстоятельствам остается ссылка командования на наличие у лица с инвалидностью других близких родственников, которые, по мнению военных органов, могут осуществлять уход.

На практике ТЦК и командование нередко исходят из формального подхода: если у матери или отца с инвалидностью есть еще один сын или дочь, даже при условии их постоянного проживания за границей, это расценивается как наличие другого члена семьи, способного обеспечить уход. На этом основании военнослужащему отказывают в увольнении.

Судебная практика формирует другой подход. В деле № 500/6897/25 суд отметил, что требование об «отсутствии других членов семьи, которые могут осуществлять уход» следует оценивать не формально, а с учетом фактических обстоятельств. Если брат или сестра постоянно проживают за пределами Украины и объективно не могут обеспечивать уход, они не могут считаться реально исполняющими эту обязанность. Для подтверждения этого обстоятельства могут использоваться документы о законном проживании за границей (в частности, PESEL, вид на жительство, справки о месте жительства или другие официальные документы). Такой подход свидетельствует о переходе судов от формального подсчета родственников к оценке их реальной возможности осуществлять постоянный уход.

Пенсионные справки: ТЦК не имеют права на «потолок»

Одной из распространенных категорий споров остается выдача территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) справок о размере денежного обеспечения для перерасчета военных пенсий с применением так называемого «потолка» — ограничения максимального размера пенсии.

На практике ТЦК нередко оформляют справки таким образом, что они фактически позволяют Пенсионному фонду применить максимальное ограничение при перерасчете пенсии. В то же время такая практика противоречит правовым позициям Конституционного Суда Украины, который признал неконституционными положения законодательства относительно ограничения максимального размера военных пенсий.

Судебная практика последовательно становится на сторону пенсионеров. В частности, в деле № 320/29803/24 суд обязал ТЦК выдать надлежащую справку о денежном обеспечении, а Пенсионный фонд Украины — провести перерасчет пенсии без применения максимального ограничения. Такой подход подтверждает, что органы государственной власти обязаны учитывать правовые позиции Конституционного Суда Украины, а военные пенсионеры могут успешно оспаривать отказ в выдаче корректных справок или неправомерный перерасчет пенсий с применением «потолка».

Анализ актуальной судебной практики свидетельствует, что административные суды все чаще обращают внимание не только на содержание решений ТЦК и СП, но и на строгое соблюдение установленной законом процедуры. Даже незначительное отклонение от определенного порядка может стать основанием для признания решения противоправным.

Соблюдение процедуры имеет решающее значение. Если ТЦК и СП нарушил порядок вручения повестки, проведения военно-врачебной комиссии, оформления административных материалов или другие обязательные процессуальные требования, такие нарушения могут стать самостоятельным основанием для отмены принятого решения в судебном порядке.

Доказательства должны быть надлежащими и допустимыми. Для успешной защиты прав необходимо предоставить суду документальное подтверждение своих доводов: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии медицинских документов, документы о постоянном проживании родственников за границей, выписки или информацию из реестра «Обериг», документы по вручению повесток, переписку с ТЦК и другие письменные доказательства. Одних объяснений стороны, как правило, недостаточно.

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