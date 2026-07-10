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Новый эпизод дела «Мидас»: бывшего должностного лица «Энергоатома» подозревают в легализации более 30 млн грн

17:13, 10 июля 2026
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Сообщено о новом подозрении по делу «Мидас» — бывшему исполнительному директору по безопасности «Энергоатома».
Новый эпизод дела «Мидас»: бывшего должностного лица «Энергоатома» подозревают в легализации более 30 млн грн
Фото: НАБУ
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Правоохранители сообщили о новом подозрении по делу «Мидас». НАБУ и САП выявили новые факты деятельности отдельных участников преступной организации, причастной к масштабной коррупции в АО «НАЭК «Энергоатом».

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В частности, бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании (в материалах следствия — «Тенор») сообщили о подозрении в отмывании средств, полученных по преступной схеме, известной под названием «шлагбаум».

По данным НАБУ, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн грн. На эти средства бывший чиновник приобрел два люксовых автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали (на сумму в эквиваленте более 19 млн грн), а также различные дорогостоящие предметы роскоши. Чтобы исключить возможность выявления финансовых транзакций, «Тенор» использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкое лицо.

Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Известно, что НАБУ и САП провели операцию «Мидас» в ноябре 2025 года. Тогда «Тенор», «Рокет» и еще пять человек получили первые подозрения. Позже к кругу подозреваемых добавились бывшие вице-премьер-министр и министр энергетики Украины.

Следствие продолжается.

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НАБУ САП

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