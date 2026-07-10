Новий епізод справи «Мідас»: експосадовця «Енергоатома» підозрюють у легалізації понад 30 млн грн

Повідомлено про нову підозру у справі «Мідас» — колишньому виконавчому директору з безпеки «Енергоатому».

Фото: НАБУ

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Правоохоронці повідомили про нову підозру у справі «Мідас». НАБУ і САП виявили нові факти діяльності окремих учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції на АТ «НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства — «Тенор») повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум».

За даними НАБУ, у період із 2023 по 2025 рік підозрюваний легалізував понад 30 млн грн. За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні дороговартісні предмети розкоші. Аби унеможливити викриття фінансових транзакцій, «Тенор» використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомо, що НАБУ та САП провели операцію «Мідас» у листопаді 2025 року. Тоді «Тенор» та «Рокет» і ще п’ятеро осіб отримали перші підозри. Згодом до кола підозрюваних додалися колишні віцепрем’єр-міністр та міністр енергетики України. Слідство триває.

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