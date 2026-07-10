Уход за больным взрослым: можно ли оформить оплачиваемый больничный

Застрахованные лица имеют право на пособие.

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Застрахованные лица в Украине могут получить пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным взрослым членом семьи.

Как объясняют в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, пособие по временной нетрудоспособности для ухода за больным членом семьи (кроме ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет) предоставляется застрахованному лицу с первого дня нетрудоспособности, но не более чем за три календарных дня.

Согласно статье 15 Закона Украины от 23 сентября 1999 года №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании», в исключительных случаях, с учетом тяжести заболевания члена семьи и бытовых обстоятельств, срок больничного может быть продлен, но не более чем до семи календарных дней.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие общего заболевания осуществляется за счет средств работодателя, а начиная с шестого дня финансирование выплат возлагается на Пенсионный фонд Украины. При этом для назначения выплат необходимо соблюсти определенную процедуру.

В соответствии со статьей 17 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании», размер выплат за период временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника.

По правилам, первые пять дней болезни оплачиваются работодателем за счет собственных средств. Если период нетрудоспособности длится дольше, начиная с шестого дня выплаты финансирует Пенсионный фонд Украины.