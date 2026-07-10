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Из-за вырубки деревьев суд обязал соседей выплатить более 209 тысяч фунтов: семья может лишиться дома

15:39, 10 июля 2026
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Суд в Великобритании встал на сторону супругов, которые пожаловались на утрату частной жизни после того, как соседи вырубили 10-метровые кипарисы.
Из-за вырубки деревьев суд обязал соседей выплатить более 209 тысяч фунтов: семья может лишиться дома
Фото: The Independent
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В Великобритании троим братьям и сестре придется выплатить более 209 тысяч фунтов стерлингов после проигранного судебного дела о вырубке деревьев на границе с соседним участком. Как сообщает The Independent, из-за значительных судебных издержек они могут лишиться дома, в котором провели детство.

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Спор из-за границы между участками

Руководитель строительной компании Роберт Маккарти и его жена Аманда долгое время мирно сосуществовали с соседями — Фоуллой Боулер и её братом Джоном Барберисом и сестрой Мэри Инглишби, которые владеют соседним домом в Нейзинге, графство Эссекс.

Конфликт возник в 2018 году после спора о границе между земельными участками. Семья Боулер демонтировала задний забор и наняла лесорубов для вырубки ряда 10-метровых кипарисов Лейландии, которые, по их словам, затеняли сад.

Супруги заявили о потере уединения

В Центральном окружном суде Лондона Роберт и Аманда Маккарти заявили, что после вырубки деревьев их сад полностью лишился уединения.

По словам супругов, они годами не пользовались задним двором, жили преимущественно в передней части дома и перестали разрешать детям приглашать друзей домой.

В ходе рассмотрения дела также было установлено, что эта ситуация негативно сказалась на психическом здоровье Аманды Маккарти, которая страдала от депрессии из-за постоянного стресса.

Суд признал действия соседей неправомерными

В 2025 году судья Алан Саггерсон вынес решение в пользу супругов Маккарти, установив, что именно старый забор являлся законной границей между участками.

Суд пришёл к выводу, что братья и сёстры самовольно изменили границу и проникли на территорию соседей, чтобы срубить деревья. Судья охарактеризовал их действия как «произвольные», «угнетающие» и выходящие далеко за рамки обычного нарушения права собственности.

Он отметил, что истцы стали жертвами агрессивного поведения соседей, которое существенно повлияло на качество их жизни.

Суд присудил более 209 тысяч фунтов

После отдельного слушания суд постановил взыскать с ответчиков около 30,5 тысячи фунтов стерлингов в качестве компенсации убытков, а также 178 668 фунтов стерлингов на покрытие судебных издержек и услуг адвокатов супругов Маккарти.

В то же время суд отказался обязывать ответчиков оплатить посадку новых восьмиметровых деревьев стоимостью 105 тысяч фунтов. Вместо этого суд присудил 5 тысяч фунтов на посадку и выращивание деревьев меньшего размера.

Почему суд отклонил позицию ответчиков

В ходе процесса Фоулла Боулер и её брат с сестрой настаивали, что деревья росли на их земле, а их вырубка была необходима из-за затенения и возможного ущерба участку.

Однако суд счел показания супругов Маккарти более убедительными. При этом судья отметил, что не считает ответчиков лжесвидетелями, а лишь людьми, убеждёнными в своей правоте.

Суд также установил, что вырубка деревьев сделала сад Маккарти открытым для постоянного внимания соседей, а между сторонами регулярно возникали конфликты, крики и словесные оскорбления.

Семья может лишиться дома

Во время оглашения решения судья сообщил, что после проигрыша дела дом, принадлежащий братьям и сестрам и в котором они выросли, планируется выставить на продажу для покрытия финансовых обязательств.

По словам судьи, ответчики длительное время нарушали границы земельного участка, а вырубка деревьев существенно ухудшила условия жизни соседей, лишив их частной жизни и нанеся моральный ущерб.

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суд Великобритания

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