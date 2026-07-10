Через вирубку дерев суд зобов'язав сусідів виплатити понад 209 тисяч фунтів: родина може втратити будинок

Суд у Великій Британії став на бік подружжя, яке поскаржилося на втрату приватності після вирубки сусідами 10-метрових кипарисів.

Фото: The Independent

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії трьом братам і сестрам доведеться виплатити понад 209 тисяч фунтів стерлінгів після програної судової справи щодо вирубки дерев на межі із сусідньою ділянкою. Як повідомляє The Independent, через значні судові витрати вони можуть втратити будинок, у якому провели дитинство.

Суперечка через межу між ділянками

Керівник будівельної компанії Роберт Маккарті та його дружина Аманда тривалий час мирно співіснували із сусідами — Фоуллою Боулер та її братом Джоном Барберісом і сестрою Мері Інглішбі, які володіють сусіднім будинком у Нейзінгу, графство Ессекс.

Конфлікт виник у 2018 році після суперечки щодо межі між земельними ділянками. Родина Боулер демонтувала задню огорожу та найняла лісорубів для вирубки ряду 10-метрових кипарисів лейландії, які, за їхніми словами, затінювали сад.

Подружжя заявило про втрату приватності

У Центральному окружному суді Лондона Роберт і Аманда Маккарті заявили, що після вирубки дерев їхній сад повністю втратив приватність.

За словами подружжя, вони роками не користувалися заднім подвір'ям, жили переважно у передній частині будинку та перестали дозволяти дітям запрошувати друзів додому.

Під час розгляду справи також було встановлено, що ситуація негативно позначилася на психічному здоров'ї Аманди Маккарті, яка страждала на депресію через постійний стрес.

Суд визнав дії сусідів неправомірними

У 2025 році суддя Алан Саггерсон ухвалив рішення на користь подружжя Маккарті, встановивши, що саме старий паркан був законною межею між ділянками.

Суд дійшов висновку, що брати й сестри самовільно змінили межу та проникли на територію сусідів, щоб зрубати дерева. Суддя охарактеризував їхні дії як "свавільні", "гнітючі" та такі, що виходять далеко за межі звичайного порушення права власності.

Він зазначив, що позивачі стали жертвами агресивної поведінки сусідів, яка суттєво вплинула на якість їхнього життя.

Суд присудив понад 209 тисяч фунтів

Після окремого слухання суд постановив стягнути з відповідачів близько 30,5 тисячі фунтів стерлінгів компенсації збитків, а також 178 668 фунтів стерлінгів на покриття судових витрат і послуг адвокатів подружжя Маккарті.

Водночас суд відмовився зобов'язувати відповідачів оплатити висадку нових восьмиметрових дерев вартістю 105 тисяч фунтів. Натомість суд присудив 5 тисяч фунтів на посадку та вирощування менших дерев.

Чому суд відхилив позицію відповідачів

Під час процесу Фоулла Боулер та її брат із сестрою наполягали, що дерева росли на їхній землі, а їхня вирубка була необхідною через затінення та можливу шкоду ділянці.

Однак суд визнав свідчення подружжя Маккарті більш переконливими. При цьому суддя зазначив, що не вважає відповідачів неправдивими, а лише такими, що були переконані у власній правоті.

Суд також встановив, що вирубка дерев відкрила сад Маккарті для постійної уваги сусідів, а між сторонами регулярно виникали конфлікти, крики та словесні образи.

Родина може втратити будинок

Під час оголошення рішення суддя повідомив, що після програшу справи будинок, який належить братам і сестрам та в якому вони виросли, планують виставити на продаж для покриття фінансових зобов'язань.

За словами судді, відповідачі тривалий час порушували межі земельної ділянки, а вирубка дерев суттєво погіршила умови життя сусідів, позбавивши їх приватності та завдавши моральної шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.