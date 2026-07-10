«Купуй», «акція», «отримай безкоштовно»: які написи свідчать, що плакат є незаконною рекламою алкоголю

Суд пояснив, чому акційні плакати з алкоголем не можна вважати звичайною інформацією для покупців.

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Запорізький окружний адміністративний суд відмовив у скасуванні семи рішень Держпродспоживслужби про накладення штрафів на загальну суму 17 850 грн за порушення законодавства про рекламу.

Суд дійшов висновку, що акційні плакати із закликами купувати алкоголь та отримувати подарунки є рекламою, а не інформацією про товар у місці його продажу. Також суд підтвердив, що контроль за дотриманням законодавства про рекламу здійснюється за спеціальними правилами Закону «Про рекламу», а не за процедурою державного нагляду, передбаченою Законом №877-V.

Обставини справи

Під час здійснення контролю Держпродспоживслужба виявила у магазині в Чернігові рекламні матеріали, що просували алкогольну продукцію. Зокрема, на вітринах, дверях та у торговельній залі були розміщені плакати з написами «АКЦІЯ. Створи свій мікс», «АКЦІЯ. Збери ящик…», «Купуй ром на вибір та отримай Coca-Cola 1,25 л безкоштовно», а також матеріал із написом «Бачиш жовтий цінник — лови знижку до 50%», який не містив відомостей про початок і закінчення дії знижки. Крім того, реклама алкогольних напоїв не супроводжувалася обов'язковим попередженням про шкоду надмірного споживання алкоголю.

За результатами розгляду справи орган контролю ухвалив сім рішень про накладення штрафів.

Позиція позивача

Позивач просив скасувати ці рішення, стверджуючи, що Держпродспоживслужба здійснила контроль без дотримання вимог Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також що товариство не було належним чином повідомлене про вимогу надати документи та про розгляд справи.

Крім того, позивач наполягав, що спірні плакати були розміщені безпосередньо у місці реалізації товару, а тому є інформацією про товар або вивісками, а не рекламою у розумінні Закону «Про рекламу».

Висновки суду

Суд не погодився з доводами позивача.

Насамперед він зазначив, що контроль за дотриманням законодавства про рекламу регулюється спеціальним Законом «Про рекламу», який не передбачає оформлення наказів, направлень чи інших документів, характерних для заходів державного нагляду за Законом №877-V.

Суд врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 7 квітня 2025 року у справі №280/275/24, відповідно до якої контроль за дотриманням законодавства про рекламу сам по собі не є заходом державного нагляду (контролю) у розумінні Закону №877-V. Лише якщо орган контролю виходить за межі перевірки рекламних матеріалів і вимагає документи, не пов'язані безпосередньо з рекламою, застосовуються процедури цього Закону.

Також суд встановив, що Держпродспоживслужба вчинила всі необхідні дії для належного повідомлення позивача про розгляд справи: надсилала повідомлення та вимоги на юридичну адресу, повторно вручала документи за місцем здійснення діяльності та повідомляла про дату і час розгляду. Сам факт неотримання поштової кореспонденції, як зазначив суд із посиланням на практику Верховного Суду, не свідчить про порушення процедури, якщо орган виконав усі передбачені законом дії щодо повідомлення.

Чому плакати визнали рекламою

Окремо суд розмежував поняття реклами та інформації про товар у місці його продажу.

У рішенні зазначено, що Закон «Про рекламу» дозволяє розміщувати інформацію про товар безпосередньо у місці його реалізації, якщо вона має нейтральний інформаційний характер. Натомість використання слів «акція», «купуй», «отримай безкоштовно», «створи свій мікс», пропозицій подарунків чи спеціальних умов продажу свідчить про промоційний характер таких матеріалів і спрямоване на формування інтересу до алкогольної продукції.

Суд у справі 280/473/26 наголосив, що Закон забороняє рекламу алкогольних напоїв як засобами внутрішньої, так і засобами зовнішньої реклами. Водночас інформація про товар у місці продажу не повинна містити рекламних закликів або інших елементів, які стимулюють інтерес до придбання продукції.

Крім того, суд звернув увагу, що частина рекламних матеріалів була добре видимою з вулиці та була розрахована не лише на відвідувачів магазину, а й на невизначене коло осіб. За таких обставин їх не можна вважати звичайною вивіскою. Суд зазначив, що вивіска має нейтральний характер і лише інформує про найменування суб'єкта господарювання, вид діяльності або режим роботи, тоді як спірні матеріали мали ознаки реклами.

Рішення суду

Запорізький окружний адміністративний суд дійшов висновку, що Держпродспоживслужба діяла в межах наданих їй повноважень, вчинила всі необхідні дії для належного повідомлення позивача та правомірно ухвалила рішення про накладення штрафів.

У задоволенні позову про визнання цих рішень протиправними та їх скасування суд відмовив повністю.

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