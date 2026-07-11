У Львові ще трьох учасників нападу на військових ТЦК взяли під варту без права застави

Суд обрав запобіжні заходи ще трьом фігурантам справи про заворушення у Сихівському районі Львова.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд обрав запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень, що сталися у ніч проти 9 липня в Сихівському районі Львова. За клопотанням прокурорів усіх трьох взято під варту без права внесення застави.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, яких слідство вважає організаторами та підбурювачами присутніх до вчинення протиправних дій. За даними слідства, вони також особисто брали активну участь у пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — блокували рух автомобіля, стрибали по ньому, а згодом перекинули транспортний засіб.

Третій підозрюваний — 45-річний житель Львова. За версією слідства, він провокував конфлікт із військовослужбовцем ТЦК, шарпав його, намагався зірвати військову форму та ображав його словесно.

Як раніше повідомляли в СБУ, слідство вважає, що саме ці фігуранти були найактивнішими учасниками заворушень. Вони заблокували рух службового автомобіля військових, стрибали на транспортному засобі та пошкодили його.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру. Попередньо їхні дії кваліфікують за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Крім того, одному із затриманих, який є військовослужбовцем, також інкримінують ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини або місця служби.

Як повідомлялося раніше, інцидент стався 8 липня у Львові під час конфлікту між військовослужбовцями ТЦК та групою цивільних. У цій справі вже було затримано одного з учасників інциденту, який під час заворушень напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень. Суд обрав запобіжний захід Олегу Гаврилову, йому призначили 60 діб арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.