У Львові затримали ще чотирьох учасників нападу на ТЦК і поліцейських, серед них — двоє військовослужбовців

У Львові правоохоронці затримали ще чотирьох учасників нападу на ТЦК та поліцейських, один із яких вчинив СЗЧ.

Фото: СБУ

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Служба безпеки та Національна поліція встановили й затримали ще чотирьох учасників нападу на військовослужбовців і правоохоронців, який стався 8 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення.

Як стало відомо, затримано 21-річного та 45-річного жителів Львова, а також двох 28-річних військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину.

За даними слідства, саме ці фігуранти були найактивнішими учасниками заворушень. Вони заблокували рух службового автомобіля військових, стрибали на транспортному засобі та пошкодили його.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру. Їхні дії попередньо кваліфікують за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період), а одного із затриманих військовослужбовців також — за ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби).

У СБУ нагадали, що раніше у цій справі вже було затримано одного з учасників інциденту, який під час заворушень напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень.

Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення всіх осіб, причетних до нападу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання «по гарячих слідах» 23-річного львів'янина Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час сутички з представниками ТЦК та СП у Львові 8 липня.

За даними слідства, чоловік перебував серед осіб, які заблокували, пошкодили та перевернули службовий автомобіль військовослужбовців на проспекті Червоної Калини. Під час втручання поліцейських для припинення протиправних дій учасники натовпу чинили активний опір, а один із них завдав правоохоронцю тілесних ушкоджень.

Суд обрав запобіжний захід Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту між представниками ТЦК та СП і групою цивільних у Львові. Йому призначили 60 діб арешту.

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