Не кожна сарана небезпечна — коли нашестя справді може знищити врожай

Основним ареалом поширення сарани в Україні є південні та південно-східні області.

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Останнім часом у медіа дедалі частіше з'являються повідомлення про сарану, однак поява поодиноких комах не є надзвичайною ситуацією. Фахівці наголошують, що саранові є природною складовою екосистеми України, а серйозна загроза для сільськогосподарських угідь виникає лише за певних умов.

Як пояснюють в Держпродспоживслужбі, в Україні поширені як поодинокі (нестадні), так і стадні види саранових. Більшість із них живе локально та не завдає істотної шкоди посівам, адже їхню чисельність у природі стримують природні чинники та хижаки.

Загроза виникає під час тривалої спеки, посухи та за наявності великої кількості занедбаних земель. За таких умов популяція комах різко зростає, вони переходять у стадну форму, змінюють забарвлення та поведінку, об'єднуються у великі зграї й можуть мігрувати на значні відстані. Саме тоді саранові здатні вщент знищувати сільськогосподарські культури.

Основним ареалом поширення саранових в Україні залишаються південні та південно-східні області. Найбільший ризик виникнення осередків підвищеної чисельності спостерігається у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях, а також в окремих районах Миколаївської області.

Водночас це не означає масового поширення шкідників по всій території країни. Осередки зазвичай мають локальний характер, а ситуація перебуває під постійним контролем фахівців Держпродспоживслужби.

Під час масового розмноження саранові живляться зеленою масою рослин і можуть пошкоджувати зернові культури, кукурудзу, соняшник, овочеві культури, баштанні, бобові та кормові трави. Найбільшої шкоди вони завдають саме в період масового розвитку, коли великі скупчення комах здатні швидко знищувати рослинність на значних площах.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що ефективний захист рослин починається з раннього виявлення осередків. Для цього фахівці регулярно проводять фітосанітарний моніторинг, оцінюють ризики та прогнозують розвиток популяцій. Якщо чисельність саранових перевищує економічний поріг шкодочинності, оперативно вживаються заходи з локалізації та ліквідації осередків.

Для стримування чисельності шкідників рекомендується регулярно обстежувати сільськогосподарські угіддя, перелоги, пасовища та занедбані території, своєчасно проводити механічний обробіток земель, застосовувати дозволені в Україні інсектициди відповідно до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, обов'язково інформувати пасічників перед проведенням обробок і контролювати ефективність виконаних заходів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», щоб захистити врожай, екологи радять діяти на етапі личинок, коли сарана ще не літає. У цей період найефективніші методи — моніторинг та біологічна боротьба, зокрема препарати на основі ентомопатогенних грибів, як-от Metarhizium acridum. Хімічні засоби варто використовувати з обережністю — вони шкодять не лише сарані, а й корисним комахам і птахам, які природним шляхом регулюють її чисельність.