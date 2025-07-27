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Нашестя сарани в Україні — експерти пояснили, чи варто панікувати та як з нею боротися

12:44, 27 липня 2025
Нашестя сарани в Україні набирає обертів — зграї комах загрожують сільському господарству, але фахівці радять екологічні методи боротьби замість паніки.
Нашестя сарани в Україні — експерти пояснили, чи варто панікувати та як з нею боротися
Автор фото — ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм
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На півдні України — нашестя сарани. У Запорізькій області вже постраждали тисячі гектарів, а комахи зграями рухаються далі — їх помічають у Херсонській, Одеській, а також у Вінницькій і Дніпропетровській областях. Влада намагається тримати ситуацію під контролем, але масштаби явища викликають занепокоєння.

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» також зафіксовано спалах чисельності перелітної сарани (Locusta migratoria). Фахівці заспокоюють: цей вид завжди мешкав у регіоні, але періодично його чисельність різко зростає — саме це ми спостерігаємо цьогоріч.

За словами фахівців парку, сарана присутня в регіоні щороку, але за сприятливих умов — теплої зими, вологої весни та сухого спекотного літа — її чисельність може збільшуватись у десятки й навіть сотні разів. Деякі дослідники також пов’язують ці спалахи з активністю Сонця.

Сарана має дві форми: одиночну — з короткими крилами, коли вона малопомітна і не здатна до дальніх перельотів, та стадну — з довгими крилами, яка формує великі зграї, здатні долати великі відстані й поїдати все на своєму шляху.

Щоб захистити врожай, екологи радять діяти на етапі личинок, коли сарана ще не літає. У цей період найефективніші методи — моніторинг та біологічна боротьба, зокрема препарати на основі ентомопатогенних грибів, як-от Metarhizium acridum. Хімічні засоби варто використовувати з обережністю — вони шкодять не лише сарані, а й корисним комахам і птахам, які природним шляхом регулюють її чисельність.

Цікаво, що у світі сарану не лише бояться, а й активно вирощують. У деяких країнах вона є продуктом харчування, джерелом білка та кормом для тварин. А серед домашньої птиці справжніми борцями зі шкідником вважаються качки, які із задоволенням знищують сарану.

У нацпарку закликають не піддаватися паніці: спалахи чисельності сарани — явище періодичне та контрольоване, яке є частиною природних процесів. Але реагувати на нього слід зважено та екологічно.

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