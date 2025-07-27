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Нашествие саранчи в Украине — эксперты объяснили, стоит ли паниковать и как с ней бороться

12:44, 27 июля 2025
Нашествие саранчи в Украине набирает обороты — стаи насекомых угрожают сельскому хозяйству, но специалисты советуют экологические методы борьбы вместо паники.
Нашествие саранчи в Украине — эксперты объяснили, стоит ли паниковать и как с ней бороться
Автор фото - энтомолог Национального природного парка «Тузловские лиманы» Евгений Халаим
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На юге Украины — нашествие саранчи. В Запорожской области уже пострадали тысячи гектаров, а насекомые целыми стаями продолжают продвигаться дальше — их замечают в Херсонской, Одесской, а также в Винницкой и Днепропетровской областях. Власти пытаются держать ситуацию под контролем, но масштабы явления вызывают тревогу.

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» также зафиксирован всплеск численности перелетной саранчи (Locusta migratoria). Специалисты успокаивают: этот вид всегда обитал в регионе, но периодически его численность резко возрастает — именно это мы наблюдаем в этом году.

По словам экспертов парка, саранча присутствует в регионе ежегодно, но при благоприятных условиях — теплой зиме, влажной весне и жарком засушливом лете — ее численность может вырасти в десятки, а то и сотни раз. Некоторые исследователи также связывают такие всплески с солнечной активностью.

Саранча существует в двух формах: одиночной — с короткими крыльями, когда она малозаметна и не способна к дальним перелетам, и стадной — с длинными крыльями, при которой формируются крупные стаи, способные преодолевать большие расстояния и уничтожать растительность на своем пути.

Чтобы защитить урожай, экологи рекомендуют действовать на стадии личинок, пока саранча еще не летает. В этот период наиболее эффективны мониторинг и биологические методы борьбы, в частности препараты на основе энтомопатогенных грибов, таких как Metarhizium acridum. Химические средства следует применять с осторожностью — они вредят не только вредителям, но и полезным насекомым и птицам, которые участвуют в естественном контроле популяции саранчи.

Интересно, что в мире саранчу не только боятся, но и активно разводят. В некоторых странах она является продуктом питания, источником белка и кормом для животных. А среди домашней птицы настоящими борцами с вредителем считаются утки, которые с удовольствием поедают саранчу.

В нацпарке призывают не поддаваться панике: вспышки численности саранчи — периодическое и контролируемое явление, которое является частью естественных процессов. Но реагировать на него следует взвешенно и экологично.

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