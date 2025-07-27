В ГНС объяснили, как получить налоговую скидку через приложение «Моя налоговая»

Через приложение «Моя налоговая» в разделе «Услуги» можно подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах для получения налоговой скидки.

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В Кременчугской ГНИ Главного управления ГНС в Полтавской области напомнили, что воспользоваться налоговой скидкой по расходам 2024 года можно в течение всего текущего года. Для этого необходимо подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах с приложением Ф-3 и подтверждающими документами до 31 декабря 2025 года включительно.

В ведомстве напомнили, что через мобильное приложение «Моя налоговая» в разделе «Услуги» можно подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах для получения налоговой скидки.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Выберите опцию «Подать декларацию об имущественном состоянии и доходах»; Укажите сумму расходов соответствующего вида; Укажите реквизиты банковского счета (другая информация о банковском счете заполнится автоматически); Прикрепите документы в электронном виде (приложения могут быть добавлены в формате pdf или в виде фото); Подпишите и отправьте.

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