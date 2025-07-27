У ДПС пояснили, як отримати податкову знижку через застосунок «Моя податкова»

У Кременчуцькій ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області нагадали, що скористатися податковою знижкою за витратами 2024 року можна протягом усього поточного року, для цього необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи з додатком Ф-3 та підтверджуючими документами до 31 грудня 2025 року включно.
У відомстві нагадали, що через мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» можна подати податкову декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки.
Для цього необхідно здійснити декілька кроків:
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