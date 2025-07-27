Японські вчені розробляють триметрових роботів-рятувальників

У Японії розробляють першого у світі гуманоїдного робота-рятувальника, здатного працювати замість людини в зонах лиха.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Японські компанії та науковці об’єдналися, щоб створити триметрового гуманоїдного робота, здатного виконувати рятувальні операції у зонах лиха. Про це повідомляє Kyodo News.

Новий робот повністю складатиметься з японських компонентів — сенсорів, систем управління та високоточних інструментів. Його планують зробити заввишки 3 метри, вагою 300 кг. Він зможе рухатися зі швидкістю до 5 км/год та піднімати понад 100 кг.

За словами голови робототехнічної компанії Tmsuk Йоічі Такамото, основне завдання — розробити машину, здатну пересувати уламки та працювати там, де людині складно або небезпечно.

Ініціатори проекту вважають, що з огляду на старіння населення та часті природні катастрофи, Японії критично потрібні потужні автономні рятувальні системи.

Це амбітний крок у спробі відродити колишнє лідерство Японії у сфері робототехніки. У 1973 році саме Університет Васеда створив першого у світі двоногого робота WABOT-1, а пізніше компанія Honda стала відомою завдяки людиноподібному роботу ASIMO.

Японські інженери планують представити пілотну модель до кінця 2026 року, а серійне виробництво розпочати до березня 2029-го.

«Це перший крок Японії до повернення на глобальну арену в сфері передових технологій», — заявив представник виробника електроніки Murata Manufacturing Томоцугу Оба.

На сьогодні у світі немає гуманоїдних роботів, розроблених спеціально для заміни людини у пошуково-рятувальних операціях, наголосили автори ініціативи.

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