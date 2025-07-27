Туреччина випробувала надпотужну авіабомбу GAZAP та показала відео

Авіабомба GAZAP має термобаричний заряд вагою майже тонну.

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У Туреччині пройшли випробування найпотужнішої неядерної авіабомби GAZAP (Гнів). Про це повідомило видання Tercüman.

«З'явилися кадри випробувань конвенційної авіаційної бомби GAZAP», – повідомляє видання.

Турецькі ЗМІ додають, що мова йде про боєприпас з термобаричним зарядом вагою майже тонну. Це робить GAZAP найпотужнішою в історії Туреччини неядерною авіабомбою.

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