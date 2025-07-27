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Британську юрфірму оштрафували на £173 тисячі за неналежні перевірки іноземного клієнта

14:50, 27 липня 2025
Юридичну фірму оштрафували за те, що вона не провела належну перевірку іноземного політично значущого клієнта під час угоди з купівлі нерухомості.
Британську юрфірму оштрафували на £173 тисячі за неналежні перевірки іноземного клієнта
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У Великій Британії юридичну фірму Taylor Vinters LLP, яка базується в Кембриджі, оштрафували на майже £173 тисячі через порушення вимог боротьби з відмиванням коштів (AML) під час супроводу угоди з купівлі нерухомості для іноземного клієнта у 2017 році. Про це повідомляє Law Gazette.

За даними британського регулятора юридичної сфери Solicitors Regulation Authority (SRA), фірма представляла клієнта, класифікованого як іноземна політично значуща особа (PEP), не провівши необхідної попередньої перевірки. Згідно з тодішніми вимогами, Taylor Vinters мала отримати згоду керівництва на встановлення ділових відносин з PEP, виявити джерело статків клієнта і здійснювати постійний моніторинг угод у межах співпраці.

Натомість фірма визнала особу клієнта як PEP лише через два місяці після завершення угоди, а також надала недостовірну інформацію іншій стороні угоди, заявивши, що ідентифікацію покупця вже було проведено.

Юрфірма визнала порушення законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів, а також недотримання стандартів ефективного управління. У SRA наголосили, що обов’язок надавати точну інформацію та дотримуватись AML-регулювання є надзвичайно важливим, оскільки недбалість може наражати фірму на ризики зловживання її послугами для легалізації незаконних коштів або фінансування тероризму.

Первинний розмір штрафу становив £247 тисяч, однак його зменшили з урахуванням повної співпраці фірми та визнання порушення на ранньому етапі розслідування. У SRA також зазначили, що Taylor Vinters не отримала жодної фінансової вигоди від цього інциденту.

Оскільки фірма має статус альтернативної бізнес-структури (ABS), регулятор зміг перевищити звичайний поріг штрафу в £25 тисяч.

Це вже не перше порушення: у 2020 році Taylor Vinters погодилася на штраф майже £20 тисяч після того, як визнала відсутність належної перевірки низки інших іноземних інвесторів. Тоді фірма уклала регуляторну угоду з SRA після визнання чотирьох порушень вимог фінансового контролю.

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