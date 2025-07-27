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Британскую юрфирму оштрафовали на £173 тысячи за ненадлежащие проверки иностранного клиента

14:50, 27 июля 2025
Юридическая фирма была оштрафована за то, что она не провела надлежащую проверку иностранного политически значимого клиента во время сделки по покупке недвижимости.
Британскую юрфирму оштрафовали на £173 тысячи за ненадлежащие проверки иностранного клиента
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В Великобритании юридическая фирма Taylor Vinters LLP, базирующаяся в Кембридже, была оштрафована почти на £173 тысячи за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML) при сопровождении сделки по покупке недвижимости для иностранного клиента в 2017 году. Об этом сообщает Law Gazette.

По данным британского юридического регулятора Solicitors Regulation Authority (SRA), фирма представляла клиента, классифицированного как иностранное политически значимое лицо (PEP), не проведя необходимую предварительную проверку. Согласно тогдашним требованиям, Taylor Vinters была обязана получить одобрение руководства на установление деловых отношений с PEP, выяснить источник происхождения средств клиента и осуществлять постоянный мониторинг операций в рамках сотрудничества.

Однако фирма признала клиента PEP только через два месяца после завершения сделки, а также предоставила другой стороне сделки недостоверную информацию, утверждая, что проверка личности покупателя уже была проведена.

Юридическая фирма признала нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег, а также несоблюдение стандартов эффективного корпоративного управления. В SRA подчеркнули, что обязанность предоставлять достоверную информацию и соблюдать AML-нормы крайне важна, поскольку халатность может подвергнуть фирму риску использования её услуг для отмывания незаконных средств или финансирования терроризма.

Первоначальный размер штрафа составлял £247 тысяч, однако он был снижен с учетом полной кооперации фирмы и признания нарушения на раннем этапе расследования. В SRA также отметили, что Taylor Vinters не получила никакой финансовой выгоды от этого инцидента.

Поскольку фирма имеет статус альтернативной бизнес-структуры (ABS), регулятор смог превысить стандартный лимит штрафа в £25 тысяч.

Это уже не первое нарушение: в 2020 году Taylor Vinters согласилась на штраф в размере почти £20 тысяч после признания того, что не провела должную проверку ряда других иностранных инвесторов. Тогда фирма заключила регуляторное соглашение с SRA после признания четырёх нарушений требований финансового контроля.

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