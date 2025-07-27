Сменный график повышает риски для здоровья — результаты исследования

Те, кто работает посменно, чаще страдают от боли в суставах и мышцах, а также от психосоматических симптомов, таких как нарушения сна.

Фото: balance.ua

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В Германии выяснили, что сменный график существенно повышает риски для здоровья — работники чаще страдают от нарушений сна и мышечных болей, пишет DW.

По данным Евростата, в 2023 году около 15% наемных сотрудников в Германии работали посменно, и лишь 23% из них оценивали свое состояние здоровья как «очень хорошее» или «отличное». У сотрудников с фиксированным рабочим графиком этот процент выше - 34%.

Те, кто работает посменно, чаще страдают от боли в суставах и мышцах, а также от психосоматических симптомов, таких как нарушения сна, говорится в новом исследовании Федерального института охраны и медицины труда (BAuA).

В BAuA объясняют это тем, что у работников со сменным графиком зачастую неблагоприятные условия труда. Они также подвергаются дополнительным физическим нагрузкам, включая работу стоя, подъем и перенос тяжестей. "Кроме того, работники сменного графика больше подвержены психическим нагрузкам из-за высокой интенсивности труда и его монотонности", - отмечают эксперты.

В Германии посменная занятость в основном характерная для таких сфер как промышленность и производство, здравоохранение, транспорт и розничная торговля.

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