Трамп хочет провести трехсторонний саммит с Зеленским и Путиным уже 22 августа — Axios

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении организовать трехсторонний саммит с участием Президента Украины и главы Кремля «быстро» – уже в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным СМИ, во время саммита Владимир Путин озвучил условия, которые предусматривают выход Украины из Донецкой и Луганской областей и замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской. Российская сторона также настаивает на признании США суверенитета РФ над территориями, которые она получит в рамках возможного соглашения.

Вместе с тем источники отмечают, что Москва может быть готова к обсуждению отдельных участков Сумщины и Харьковщины.

Несмотря на максималистские требования Кремля, Трамп назвал переговоры с Путиным «успешными» и заявил, что стороны сблизили позиции по большинству вопросов.

Отдельно обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины. По данным украинских источников, Трамп поддержал саму идею гарантий безопасности, но отметил, что они не будут в формате НАТО.

В то же время, как указывают в СМИ, вопрос о возможной встрече должен стать предметом обсуждения во время визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Также отмечается, что Путин публично не обязался принимать участие в такой встрече.

Как стало известно, Дональд Трамп предложил европейским лидерам принять участие в его встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.

