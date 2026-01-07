Имущественные права детей: что разрешает и запрещает закон

Министерство юстиции разъяснило, какие имущественные права имеют дети в Украине, как родители могут управлять имуществом и когда требуется разрешение опеки.

Украинское законодательство гарантирует детям право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом с учетом возраста. Также предусмотрены специальные механизмы защиты имущественных прав детей. Министерство юстиции Украины предоставило соответствующие разъяснения.

Какие имущественные права имеют дети

Несовершеннолетние дети в возрасте до 14 лет, в соответствии со статьей 31 Гражданского кодекса Украины, могут самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, соответствующие их возрасту и касающиеся имущества небольшой стоимости. Управление имуществом такого ребенка осуществляют родители в его интересах, с учетом потребностей и развития ребенка, как это предусмотрено статьей 177 Семейного кодекса Украины.

В случае назначения опекуна он представляет интересы малолетнего ребенка на основании решения органа опеки или суда.

Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет, согласно статье 32 ГКУ, имеют более широкий объем прав. Они могут самостоятельно:

распоряжаться заработком, стипендией и другими доходами;

осуществлять права на результаты интеллектуальной деятельности;

быть учредителями юридических лиц (если это разрешено законом);

открывать банковские вклады и распоряжаться средствами на собственных счетах.

Другие сделки несовершеннолетние совершают только с согласия родителей или опекунов. Операции с недвижимостью или транспортными средствами возможны исключительно по нотариально заверенному согласию и с разрешения органов опеки и попечительства.

Раздельность имущества родителей и детей

Родители и дети могут быть отдельными собственниками имущества, даже если проживают вместе. В случае возникновения спора имущество считается собственностью родителей, если иное не установлено судом.

Вещи, приобретенные для обучения, развития и воспитания ребенка — одежда, игрушки, книги, спортивное снаряжение — принадлежат ребенку, если иное не определено законом или решением суда.

Общая совместная собственность

Имущество, приобретенное общим трудом или за счет общих средств родителей и детей, является общей совместной собственностью. Ребенок имеет право на выделение своей доли или на компенсацию, если выделение невозможно.

Управление имуществом ребенка

Родители обязаны управлять имуществом малолетнего ребенка в его интересах и обеспечивать его сохранность. Без разрешения органов опеки и попечительства запрещено:

отказываться от имущественных прав ребенка;

заключать сделки в отношении его недвижимости или транспорта;

выдавать обязательства от его имени.

Органы опеки контролируют соблюдение имущественных и жилищных прав детей, в частности при отчуждении жилья. Разрешение на сделки с недвижимостью предоставляется только при условии сохранения права ребенка на жилье.

Должностные лица органов опеки и попечительства несут персональную ответственность за защиту прав и интересов детей при предоставлении разрешения на совершение сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим детям.

Алименты и доходы от имущества

Алименты, полученные на ребенка, являются его собственностью. Законные представители могут распоряжаться этими средствами исключительно в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право участвовать в распоряжении алиментами, а в отдельных случаях — самостоятельно их получать и использовать.

Защита имущественных прав детей

Обязанность защиты имущественных прав ребенка возлагается на родителей. Они могут обращаться в суды, органы власти и местного самоуправления как законные представители.

Кроме того, защиту прав детей осуществляют:

органы опеки и попечительства;

службы по делам детей;

суды;

органы полиции;

центры бесплатной правовой помощи;

общественные организации.

В случае нарушения прав ребенка сделки могут быть признаны судом недействительными.

