ИИ станет «коммунальной услугой» и будет оплачиваться ежемесячно как электричество или вода — директор OpenAI Альтман
В будущем искусственный интеллект могут оплачивать так же, как электроэнергию или воду — по принципу коммунальной услуги и по фактическому использованию. Об этом заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, передает Business Insider.
По его словам, компании, которые разрабатывают системы искусственного интеллекта, постепенно движутся к модели, при которой доступ к ИИ будет предоставляться по требованию, а пользователи будут платить только за объем использования.
«Мы видим будущее, где интеллект станет коммунальной услугой — как электричество или вода. Люди будут покупать его по счетчику и использовать для любых задач», — сказал Альтман.
От чего будет зависеть доступ к ИИ
По словам Альтмана, ключевым фактором станет вычислительная мощность — инфраструктура, необходимая для работы моделей ИИ. Речь идет о чипах, графических процессорах (GPU) и крупных дата-центрах.
Если таких ресурсов будет недостаточно, доступ к ИИ может подорожать или стать ограниченным. В таком случае им будут пользоваться преимущественно состоятельные клиенты, либо правительствам придется решать, как распределять ограниченные мощности.
Глобальная гонка за инфраструктурой ИИ
Из-за стремительного роста спроса на искусственный интеллект технологические компании планируют потратить сотни миллиардов долларов на развитие вычислительной инфраструктуры.
По оценке генерального директора AMD Лизы Су, в течение следующих пяти лет миру понадобится более 10 йотафлопс вычислительной мощности — примерно в 10 тысяч раз больше, чем глобальные возможности для ИИ в 2022 году.
В то же время одним из главных вызовов может стать энергетика. Крупные дата-центры для ИИ потребляют столько электроэнергии, сколько небольшие города, что создает дополнительную нагрузку на энергосистемы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.