Польша запретит смартфоны в школах и заблокирует детям доступ к сайтам для взрослых

Польское правительство одобрило пакет законодательных изменений, направленных на защиту несовершеннолетних в онлайн-среде.

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Правительство Польши одобрило пакет законов, которые должны усилить защиту детей в интернете и предоставить школам новые инструменты для ограничения использования мобильных телефонов учениками. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на вице-премьер-министра и министра цифровых дел Польши Кшиштофа Гавковского.

По словам чиновника, новые нормы предусматривают ограничение доступа несовершеннолетних к онлайн-порнографии, ускорение удаления незаконного контента, в частности материалов о сексуальном насилии над детьми, мошеннических схем и контента, связанного с кражей персональных данных.

Гавковский отметил, что средний возраст первого знакомства польских детей с порнографическим контентом составляет чуть менее 11 лет. В связи с этим правительство решило ввести систему анонимной проверки возраста пользователей.

По его словам, механизм не будет предусматривать сбор информации о том, какие сайты посещает человек, а онлайн-сервисы не будут получать персональные данные пользователей. Система будет лишь подтверждать достижение совершеннолетия.

Кроме того, польские власти планируют ускорить блокировку незаконного контента в сети. Решения об удалении материалов будут приниматься в сжатые сроки под контролем судов.

Во время пресс-конференции Гавковский подчеркнул, что именно суды будут решать, подлежит ли тот или иной контент удалению из интернета. По его словам, это должно обеспечить дополнительные гарантии безопасности и правового контроля.

Отдельный законопроект касается использования смартфонов в школах. Он должен предоставить учебным заведениям больше возможностей для ограничения использования мобильных телефонов во время учебного процесса.

Как пояснил министр, целью нововведения является поддержка концентрации учащихся, развитие общения между сверстниками и уменьшение зависимости от экранов и постоянных уведомлений.

Министр образования Польши Барбара Новацкая сообщила, что новые правила вступят в силу с 1 сентября, в начале нового учебного года.

Запрет будет распространяться как на государственные, так и на частные школы. Он коснется использования мобильных телефонов не только во время уроков, но и на переменах. Также ограничения коснутся других устройств, используемых для записи звука и изображения.

В то же время предусмотрены исключения. Смартфоны и другие устройства можно будет использовать в случаях, связанных со здоровьем или безопасностью учеников, а также если учитель сочтет их необходимыми для образовательного процесса.

По словам Новацкой, решение о введении таких ограничений поддерживают педагоги. Она отметила, что подобные запреты уже действуют более чем в половине польских школ. Также, по результатам исследований, около 85% граждан поддерживают ограничение использования смартфонов в учебных заведениях.

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