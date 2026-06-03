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Самолет развернули над Атлантикой из-за названия Bluetooth-устройства

00:06, 3 июня 2026
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Самолет, следовавший из США в Испанию, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после срабатывания тревоги безопасности
Самолет развернули над Атлантикой из-за названия Bluetooth-устройства
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Самолет Boeing 767-400ER авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс в Пальму-де-Майорку (Испания), развернулся над Атлантическим океаном после того, как название Bluetooth-сети одного из пассажиров вызвало тревогу безопасности, пишет Simple Flying.

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По предварительным данным, подросток, находившийся на борту, назвал свое устройство словом «BOMB». Обнаруженное название быстро привело к реагированию на потенциальную угрозу взрыва.

Экипаж неоднократно предупреждал пассажиров, после чего дал всем одну минуту на отключение Bluetooth-устройств, предупредив, что в противном случае самолет будет вынужден вернуться обратно.

Сообщается, что после истечения этого времени на борту все еще оставались активными как минимум два Bluetooth-устройства. После этого экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и принял решение вернуться в Ньюарк.

Согласно данным сервисов отслеживания полетов, рейс United 236 из международного аэропорта Ньюарк Либерти (EWR) в аэропорт Пальма-де-Майорка (PMI) вылетел в 18:08 по местному времени и находился в полете около часа, когда ситуация обострилась.

Один из пассажиров рассказал на Reddit, что бортпроводник через систему оповещения сообщил пассажирам о необходимости немедленно отключить Bluetooth, иначе самолет будет вынужден вернуться. Такое предупреждение повторялось несколько раз, а затем экипаж объявил последнее предупреждение продолжительностью одну минуту.

Однако не все пассажиры выполнили требование. После завершения отведенного времени на борту оставались два активных Bluetooth-устройства.

Позже экипаж передал код 7700 — международный сигнал общей чрезвычайной ситуации — и развернул самолет. Воздушное судно вернулось в Ньюарк в 20:50, проведя в воздухе почти три часа.

Согласно записям переговоров, опубликованным LiveATC.net, представитель наземной службы United сообщил, что Bluetooth-устройство имело название из «четырех букв», которое впоследствии издание AirLive идентифицировало как «BOMB».

Пассажирам также сообщили, что после посадки самолет будут ожидать до десяти агентов, которые должны были установить источник потенциальной угрозы.

Кроме того, людям на борту приказали оставить все личные вещи в самолете перед высадкой.

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