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Літак розгорнули над Атлантикою через назву Bluetooth-пристрою

00:06, 3 червня 2026
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Літак, що прямував із США до Іспанії, був змушений повернутися до аеропорту вильоту після спрацювання тривоги безпеки.
Літак розгорнули над Атлантикою через назву Bluetooth-пристрою
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Літак Boeing 767-400ER авіакомпанії United Airlines, який виконував рейс до Пальми-де-Майорки (Іспанія), здійснив розворот над Атлантичним океаном після того, як назва Bluetooth-мережі одного з пасажирів спричинила тривогу безпеки, пише Simpleflying.

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За попередніми даними, підліток, який перебував на борту, назвав свій пристрій словом «BOMB». Виявлена назва швидко переросла у реагування на потенційну загрозу вибуху.

Екіпаж неодноразово попереджав пасажирів, після чого дав усім одну хвилину на вимкнення Bluetooth-пристроїв, попередивши, що в іншому випадку літак буде змушений повернутися назад.

Повідомляється, що після завершення цього терміну на борту все ще залишалися активними щонайменше два Bluetooth-пристрої. Після цього екіпаж оголосив надзвичайну ситуацію та ухвалив рішення повернутися до Ньюарка.

Згідно з даними сервісів відстеження польотів, рейс United 236 з міжнародного аеропорту Ньюарк Ліберті (EWR) до аеропорту Пальма-де-Майорка (PMI) вилетів о 18:08 за місцевим часом і перебував у польоті близько години, коли ситуація загострилася.

Один із пасажирів розповів на Reddit, що бортпровідник через систему оповіщення повідомив пасажирам про необхідність негайно вимкнути Bluetooth, інакше літак буде змушений повернутися. Таке попередження повторювалося кілька разів, а згодом екіпаж оголосив остаточне попередження тривалістю одну хвилину.

Втім, не всі пасажири виконали вимогу. Після завершення відведеного часу на борту залишалися два активні Bluetooth-пристрої.

Згодом екіпаж передав код 7700 — міжнародний сигнал загальної надзвичайної ситуації — та розвернув літак. Повітряне судно повернулося до Ньюарка о 20:50, провівши в повітрі майже три години.

Згідно із записами переговорів, оприлюдненими LiveATC.net, представник наземної служби United повідомив, що Bluetooth-пристрій мав назву з «чотирьох літер», яку згодом видання AirLive ідентифікувало як «BOMB».

Пасажирам також повідомили, що після посадки на літак чекатимуть до десяти агентів, які встановлюватимуть джерело потенційної загрози.

Крім того, людям на борту наказали залишити всі особисті речі в літаку перед висадкою.

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