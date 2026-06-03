Гараж, басейн чи альтанка: що можна встановлювати на земельній ділянці без дозволу та погоджень

Паркан, теплиця чи літній душ — розповідаємо, які споруди можна встановлювати без проходження дозвільних процедур.

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Власники дачних, садових і присадибних ділянок нерідко планують облаштування території — від встановлення альтанки чи теплиці до будівництва гаража або підключення комунікацій. Водночас не всі роботи потребують проходження дозвільних процедур. Законодавство передбачає перелік споруд і видів робіт, які можна виконувати без отримання спеціальних дозволів, однак навіть у таких випадках необхідно дотримуватися будівельних норм і вимог безпеки.

Які споруди на дачній ділянці можна зводити без дозволу

Для будівництва житлового будинку або дачі власники земельних ділянок мають оформлювати необхідні дозвільні документи. Водночас законодавство дозволяє зводити низку господарських та допоміжних споруд без отримання спеціальних дозволів.

Без оформлення дозвільної документації на дачній, садовій чи присадибній ділянці можна встановлювати тимчасові споруди, які не мають фундаменту. Йдеться, зокрема, про навіси, альтанки, сходи, літні душові, теплиці, свердловини, вбиральні, басейни, погреби, ворота та тераси.

Також без дозволу дозволяється облаштовувати засоби безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, зокрема пандуси, підйомники та тактильні елементи.

Без дозвільних документів можна встановити гараж, якщо він не має фундаменту, а також звести паркан у межах власної земельної ділянки.

Які будівельні та ремонтні роботи не потребують дозвільних документів

Крім того, без оформлення дозволу власники можуть виконувати роботи з підключення об’єктів до інженерних мереж — електропостачання, газопостачання та водопостачання, а також встановлювати прилади обліку.

Не потребують отримання дозволів і окремі ремонтні роботи, зокрема заміна вікон, дверей чи покрівлі, за умови, що такі роботи не передбачають втручання в несучі конструкції будівлі.

Коли дозволено демонтаж будівель без дозволу

Без дозвільної документації також допускається знесення або демонтаж споруд, якщо такі роботи не є підготовчим етапом нового будівництва, не завдають шкоди іншим об’єктам нерухомості або якщо будівлю було зруйновано внаслідок бойових дій, надзвичайних ситуацій природного характеру чи терористичних актів.

Що потрібно врахувати під час будівництва без дозволу

Навіть у випадках, коли отримання дозволу не вимагається, усі будівельні роботи повинні відповідати вимогам безпеки та чинним державним будівельним нормам. Такі правила поширюються як на встановлення тимчасових споруд, так і на проведення ремонтних чи демонтажних робіт на земельній ділянці.

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