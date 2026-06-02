Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої зaгинула 82-річна жителька Кам’янця-Подільського. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

ДТП сталася 28 вересня 2022 року в Кам’янці-Подільському. Водій автомобіля «Volkswagen Golf» не помітив жінку, яка переходила проїжджу частину вулиці Героїв Небесної Сотні, ведучи позаду себе візок, і зачепив її лівим дзеркалом. Від удару пішохідка втратила рівновагу, перечепилася через візок та впала на асфальт. Через кілька днів вона пoмерла в лікарні від отриманої тяжкoї трaвми голови.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смeрть потерпілої, та призначив йому покарання у виді 3 років позбaвлення вoлі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Також суд стягнув на користь двох потерпілих загалом 922 тис. грн моральної шкоди.

В апеляційній скарзі обвинувачений просив скасувати вирок і закрити кримінальне провадження через відсутність у його діях складу кримінального правопорушення. Він посилався на недоведеність вини, неналежну оцінку доказів судом та істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

Вирок оскаржив і представник потерпілих, який просив посилити покарання винуватцю аварії до 8 років позбавлення волі. На його думку, суд першої інстанції не врахував тяжкість злoчину, наслідки у вигляді смeрті потерпілої та ставлення обвинуваченого до вчиненого.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів відхилила обидві апеляційні скарги та залишила вирок без змін.

Апеляційний суд, зокрема, визнав безпідставними доводи обвинуваченого про те, що суд першої інстанції неналежно оцінив висновки експертиз і пояснення експертів. Колегія суддів звернула увагу, що згідно з результатами проведених експертиз водій мав технічну можливість уникнути наїзду шляхом своєчасного гальмування, тобто належного виконання вимог пункту 12.3 Правил дорожнього руху України.

Колегія суддів погодилася і з призначеним покаранням у мінімальних межах санкції ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зауважила, що суд першої інстанції врахував похилий вік обвинуваченого, відсутність у нього судимостей, його ставлення до вчиненого, наслідки ДТП у вигляді зaгибелі пішохідки й те, що вона також порушила правила дорожнього руху.

Доводи представника потерпілих, що суд не врахував вчинення злочину щодо особи похилого віку як обставину, яка обтяжує покарання, апеляційний суд визнав необґрунтованими:

«Обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 КК, яке характеризується такою обов`язковою юридичною ознакою, як необережна форма вини. За наведених обставин, зaгибель особи похилого віку в результаті ДТП не охоплювались і не могли охоплюватись умислом обвинуваченого, а тому правові підстави для врахування передбаченої п. 6 ч. 1 ст. 67 КК обставини, яка обтяжує покарання, відсутні».

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 676/1452/23 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

