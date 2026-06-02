Які документи доступні у «Дії» та яку вони мають юридичну силу — пояснення міграційної служби

У мобільному застосунку «Дія» наразі доступний значний перелік цифрових документів, які можна використовувати замість паперових або пластикових аналогів. Про це нагадує Міграційна служба Дніпропетровської області.

Які документи доступні в «Дії»

У застосунку можна згенерувати та використовувати такі цифрові документи:

паспорт громадянина України у формі ID-картки;

«єДокумент» (на період дії воєнного стану);

біометричний закордонний паспорт;

картка платника податків (РНОКПП);

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

страховий поліс транспортного засобу;

студентський квиток;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

свідоцтво про народження дитини;

пенсійне посвідчення;

посвідка на постійне або тимчасове проживання для іноземців;

документи про освіту, зокрема дипломи, атестати та свідоцтва.

Особливості закордонних паспортів

У міграційній службі уточнюють, що в «Дії» доступний не лише біометричний закордонний паспорт, а й небіометричний документ, якщо він був виданий після 2015 року.

Юридична сила цифрових документів

У відомстві наголошують, що цифрові документи в «Дії» мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові або паперові аналоги. Це закріплено чинними нормативно-правовими актами України.

