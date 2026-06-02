Які документи доступні у «Дії» та яку вони мають юридичну силу — пояснення міграційної служби
У мобільному застосунку «Дія» наразі доступний значний перелік цифрових документів, які можна використовувати замість паперових або пластикових аналогів. Про це нагадує Міграційна служба Дніпропетровської області.
Які документи доступні в «Дії»
У застосунку можна згенерувати та використовувати такі цифрові документи:
- паспорт громадянина України у формі ID-картки;
- «єДокумент» (на період дії воєнного стану);
- біометричний закордонний паспорт;
- картка платника податків (РНОКПП);
- водійське посвідчення;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- страховий поліс транспортного засобу;
- студентський квиток;
- довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- свідоцтво про народження дитини;
- пенсійне посвідчення;
- посвідка на постійне або тимчасове проживання для іноземців;
- документи про освіту, зокрема дипломи, атестати та свідоцтва.
Особливості закордонних паспортів
У міграційній службі уточнюють, що в «Дії» доступний не лише біометричний закордонний паспорт, а й небіометричний документ, якщо він був виданий після 2015 року.
Юридична сила цифрових документів
У відомстві наголошують, що цифрові документи в «Дії» мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові або паперові аналоги. Це закріплено чинними нормативно-правовими актами України.
