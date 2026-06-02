  1. В Україні

Які документи доступні у «Дії» та яку вони мають юридичну силу — пояснення міграційної служби

18:26, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У застосунку доступний широкий перелік цифрових документів, які прирівнюються до паперових і пластикових.
Які документи доступні у «Дії» та яку вони мають юридичну силу — пояснення міграційної служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мобільному застосунку «Дія» наразі доступний значний перелік цифрових документів, які можна використовувати замість паперових або пластикових аналогів. Про це нагадує Міграційна служба Дніпропетровської області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які документи доступні в «Дії»

У застосунку можна згенерувати та використовувати такі цифрові документи:

  • паспорт громадянина України у формі ID-картки;
  • «єДокумент» (на період дії воєнного стану);
  • біометричний закордонний паспорт;
  • картка платника податків (РНОКПП);
  • водійське посвідчення;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • страховий поліс транспортного засобу;
  • студентський квиток;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • пенсійне посвідчення;
  • посвідка на постійне або тимчасове проживання для іноземців;
  • документи про освіту, зокрема дипломи, атестати та свідоцтва.

Особливості закордонних паспортів

У міграційній службі уточнюють, що в «Дії» доступний не лише біометричний закордонний паспорт, а й небіометричний документ, якщо він був виданий після 2015 року.

Юридична сила цифрових документів

У відомстві наголошують, що цифрові документи в «Дії» мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові або паперові аналоги. Це закріплено чинними нормативно-правовими актами України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи міграційна служба Дія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП може виправдати суддю Геннадія Салая у справі про незаконні НСРД щодо адвоката

Суддя Геннадій Салай може уникнути дисциплінарної відповідальності за незаконне санкціонування НСРД щодо адвоката.

Верховний Суд: смерть військового від інфаркту не виключає права родини на 15 млн гривень

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у спорі про виплату 15 млн грн матері військовослужбовця, який помер від інфаркту під час служби.

Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]