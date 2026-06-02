  1. Судова практика
  2. / В Україні

На кордоні зірвали схему продажу малолітнього хлопчика «усиновлювачам» з Іспанії – організатор отримав 10 років ув’язнення

18:08, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвинувачений контактував із матір’ю, фотографував дитину та шукав іноземних «усиновлювачів».
На кордоні зірвали схему продажу малолітнього хлопчика «усиновлювачам» з Іспанії – організатор отримав 10 років ув’язнення
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо обвинуваченого у замаху на торгівлю людиною.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи № 308/16327/23

Обвинувачений, раніше працюючи в освітніх закладах інтернатного типу, за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, не пізніше 8 квітня 2023 року підшукав громадянку, яка мала малолітнього сина.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на переміщення та передачу малолітнього з метою експлуатації у формі усиновлення задля наживи, з використанням підкупу матері дитини, обвинувачений 12 травня 2023 року організував зустріч у ресторані «Villa Del Re» в місті Мукачево. Під час зустрічі він обговорював з матір’ю умови передачі дитини для усиновлення за кордон, зокрема в Іспанію, запитував про документи, необхідні для виїзду, повідомляв, що дитина буде передана в іншу сім’ю і мати більше ніколи її не побачить, зробив фотографії дитини для погодження з потенційними «покупцями».

23 червня 2023 року обвинувачений зустрів матір з дитиною на залізничному вокзалі в Мукачево, перевіз їх до квартири, передав аванс у сумі 1000 доларів США як плату за передачу дитини, забрав паспортні документи та інструктував щодо перетину кордону.

24 червня 2023 року обвинувачений на автомобілі перевіз матір з малолітньою дитиною до пункту пропуску «Малі Селменці», де під час проходження прикордонного контролю його дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, обвинувачений вчинив закінчений замах на торгівлю людиною, тобто переміщення та передачу малолітнього з метою експлуатації у формі усиновлення задля наживи, з використанням підкупу матері, яка контролювала дитину, за попередньою змовою групою осіб.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, ч.3 ст. 149 КК України (закінчений замах на торгівлю людиною щодо малолітнього).

Призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1,4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 30 червня 2025 року, остаточно призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1  рік з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання 24 червня 2023 року, зарахувавши час перебування під вартою.

Речові докази вирішено відповідно до закону, арешти скасовано.

Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд діти Івано-Франківськ Іспанія кордон

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП може виправдати суддю Геннадія Салая у справі про незаконні НСРД щодо адвоката

Суддя Геннадій Салай може уникнути дисциплінарної відповідальності за незаконне санкціонування НСРД щодо адвоката.

Верховний Суд: смерть військового від інфаркту не виключає права родини на 15 млн гривень

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у спорі про виплату 15 млн грн матері військовослужбовця, який помер від інфаркту під час служби.

Військових хочуть залучити до написання законів у Верховній Раді: нардепам можуть дати до двох радників-офіцерів

Новий законопроєкт пропонує дозволити окремим народним депутатам залучати до двох військовослужбовців як військових радників для роботи над законодавчими ініціативами у сфері національної безпеки та оборони.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]