На кордоні зірвали схему продажу малолітнього хлопчика «усиновлювачам» з Іспанії – організатор отримав 10 років ув’язнення

Обвинувачений контактував із матір’ю, фотографував дитину та шукав іноземних «усиновлювачів».

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо обвинуваченого у замаху на торгівлю людиною.

Обставини справи № 308/16327/23

Обвинувачений, раніше працюючи в освітніх закладах інтернатного типу, за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, не пізніше 8 квітня 2023 року підшукав громадянку, яка мала малолітнього сина.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на переміщення та передачу малолітнього з метою експлуатації у формі усиновлення задля наживи, з використанням підкупу матері дитини, обвинувачений 12 травня 2023 року організував зустріч у ресторані «Villa Del Re» в місті Мукачево. Під час зустрічі він обговорював з матір’ю умови передачі дитини для усиновлення за кордон, зокрема в Іспанію, запитував про документи, необхідні для виїзду, повідомляв, що дитина буде передана в іншу сім’ю і мати більше ніколи її не побачить, зробив фотографії дитини для погодження з потенційними «покупцями».

23 червня 2023 року обвинувачений зустрів матір з дитиною на залізничному вокзалі в Мукачево, перевіз їх до квартири, передав аванс у сумі 1000 доларів США як плату за передачу дитини, забрав паспортні документи та інструктував щодо перетину кордону.

24 червня 2023 року обвинувачений на автомобілі перевіз матір з малолітньою дитиною до пункту пропуску «Малі Селменці», де під час проходження прикордонного контролю його дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, обвинувачений вчинив закінчений замах на торгівлю людиною, тобто переміщення та передачу малолітнього з метою експлуатації у формі усиновлення задля наживи, з використанням підкупу матері, яка контролювала дитину, за попередньою змовою групою осіб.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, ч.3 ст. 149 КК України (закінчений замах на торгівлю людиною щодо малолітнього).

Призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1,4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 30 червня 2025 року, остаточно призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання 24 червня 2023 року, зарахувавши час перебування під вартою.

Речові докази вирішено відповідно до закону, арешти скасовано.

Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

