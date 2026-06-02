На границе пресекли схему продажи малолетнего мальчика «усыновителям» из Испании — организатору присудили 10 лет лишения свободы

Обвиняемый поддерживал связь с матерью, фотографировал ребенка и искал иностранных «усыновителей».

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области вынес приговор по уголовному делу в отношении обвиняемого в покушении на торговлю людьми.

Обстоятельства дела № 308/16327/23

Обвиняемый, ранее работавший в образовательных учреждениях интернатного типа, по предварительному сговору с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, не позднее 8 апреля 2023 года разыскал гражданку, у которой был малолетний сын.

Реализуя преступный умысел, направленный на перемещение и передачу малолетнего с целью эксплуатации в форме усыновления ради наживы, с использованием подкупа матери ребенка, обвиняемый 12 мая 2023 года организовал встречу в ресторане «Villa Del Re» в городе Мукачево. Во время встречи он обсуждал с матерью условия передачи ребенка для усыновления за границу, в частности в Испанию, спрашивал о документах, необходимых для выезда, сообщал, что ребенок будет передан в другую семью и мать больше никогда его не увидит, сделал фотографии ребенка для согласования с потенциальными «покупателями».

23 июня 2023 года обвиняемый встретил мать с ребенком на железнодорожном вокзале в Мукачево, доставил их в квартиру, передал аванс в сумме 1000 долларов США в качестве платы за передачу ребенка, забрал паспортные документы и проинструктировал относительно пересечения границы.

24 июня 2023 года обвиняемый на автомобиле перевез мать с малолетним ребенком к пункту пропуска «Малые Селменцы», где во время прохождения пограничного контроля его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, обвиняемый совершил законченное покушение на торговлю людьми, то есть перемещение и передачу малолетнего с целью эксплуатации в форме усыновления ради наживы, с использованием подкупа матери, которая контролировала ребенка, по предварительному сговору группой лиц.

Что решил суд

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, ч. 3 ст. 149 УК Украины (завершенный покушение на торговлю людьми в отношении малолетнего).

Назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год с конфискацией имущества.

На основании ч. 1, 4 ст. 70 УК Украины по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 30 июня 2025 года, окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год с конфискацией имущества.

Срок отбывания наказания исчислять с момента фактического задержания 24 июня 2023 года, зачтя время пребывания под стражей.

Вещественные доказательства решено в соответствии с законом, аресты отменены.

Приговор может быть обжалован в Закарпатском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.