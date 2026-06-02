Новые психоактивные вещества выходят на рынок раньше, чем их успевают запретить: как их планируют брать под контроль

15:44, 2 июня 2026
Для борьбы с новыми синтетическими наркотиками планируют внедрить систему раннего оповещения.
Ежегодно на мировом рынке появляются десятки новых психоактивных веществ, которые часто не входят в перечни запрещённых наркотических средств и психотропных веществ. Из-за быстрого появления таких соединений государственные органы нередко сталкиваются с трудностями в их своевременном выявлении, оценке рисков и реагировании на потенциальные угрозы для здоровья населения. Для создания механизма оперативного информирования о появлении новых опасных веществ Правительство предлагает внедрить на законодательном уровне систему раннего оповещения.

Так, Кабмин зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» №15287.

Законопроект направлен на нормативное урегулирование вопроса внедрения системы раннего оповещения о новых психоактивных веществах.

Какие изменения предлагает законопроект

Документом предлагается внести изменения в Закон Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах».

В частности, предусмотрено дополнить закон новыми терминами:

  • «новое психоактивное вещество»;
  • «система раннего оповещения о новых психоактивных веществах».

Какие полномочия получит уполномоченный орган

Кроме того, законопроект определяет полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психоактивных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту.

К его компетенции предлагается отнести организацию системы раннего оповещения о новых психоактивных веществах.

Для чего нужна система раннего оповещения

Принятие законодательных изменений создаст правовые основания для функционирования механизма оперативного выявления, сбора и распространения информации о новых психоактивных веществах, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Такая система должна способствовать более быстрому реагированию государственных органов на появление новых опасных веществ и усилению контроля в сфере их оборота.

