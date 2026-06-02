Людмилу Салтан, которая просила $4 тысячи за принятие решения, уволили с должности судьи в Одессе

12:01, 2 июня 2026
ВСП принял решение об увольнении Людмилы Салтан с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.
Фото: НАБУ
Судья Людмила Салтан уволена с должности на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины — за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, которое несовместимо со статусом судьи и свидетельствует о её несоответствии занимаемой должности.

Решение принято по результатам рассмотрения представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая пришла к выводу о необходимости применения к судье дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности.

Суть дела

В марте 2023 года судья Людмила Салтан предложила участнику гражданского дела предоставить ей 4000 долларов США неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу. По данным следствия, взятка была передана 29 марта 2023 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в марте 2026 года Высший антикоррупционный суд признал Людмилу Салтан виновной в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и приговорил её к 6 годам лишения свободы с конфискацией части имущества и запретом занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года.

Контекст дела

Ранее Высший совет правосудия уже временно отстранил Людмилу Салтан от осуществления правосудия по ходатайству заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

