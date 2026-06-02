В Киеве в результате атаки РФ пострадало одно из зданий налоговой службы, фото

09:06, 2 июня 2026
В здании выбиты окна, разрушены служебные кабинеты и помещения.
Как известно, 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.

В результате очередной массированной российской атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой службы на правом берегу Киева. Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, в здании выбиты окна, разрушены служебные кабинеты и помещения. Уборка и оценка всех последствий еще продолжаются.

«Самое главное — среди наших сотрудников здесь пострадавших нет. И это сегодня действительно самая важная новость.

В настоящее время обслуживание налогоплательщиков в этой локации временно невозможно. Однако все услуги, как и всегда, можно получить в любом другом Центре обслуживания плательщиков. ЦОПы работают по принципу экстерриториальности.

Мы уже не впервые проходим через такие испытания. Уберем, восстановим, вернемся к привычной работе. Потому что наша сила — в стойкости и сплоченности», — добавила она.

