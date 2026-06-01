Как уберечься от клещей — советы медиков

23:53, 1 июня 2026
Медики также напомнили, какие заболевания могут вызывать укусы клеща
Клещи опасны для животных и людей, кусают незаметно и переносят различные опасные болезни, но защитить себя и домашних любимцев от них возможно. Об этом напомнил Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней.

Клещ — всесезонное животное, зимой они никуда не исчезают, но наиболее опасное время — весна и осень. Особенно осторожными стоит быть с апреля по июнь и с сентября по октябрь.

Как уберечься от клещей

Позаботьтесь о соответствующей одежде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть штаны и заправить их в носки.

Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамой, косынкой — и закрывайте шею.

Перед прогулкой для защиты используйте репеллент — специальное средство, чаще всего в виде аэрозоля, отпугивающее клещей. Соблюдайте инструкцию по использованию средства. Обязательно обращайте внимание на длительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда срок действия истечет.

Во время прогулки держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву по бокам: именно там больше всего клещей.

Освободите место для привала от хвороста, веток и сухой травы в радиусе 20–25 м.

Осматривайте себя и своих близких каждые две часа прогулки. Укус клеща почти невозможно почувствовать: животное выделяет анестезирующее вещество, которое обезболивает укус. Нужен тщательный осмотр, поскольку укусить может и так называемая нимфа — молодой очень маленький клещ.

Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в светлой ванной с хорошим освещением. Тщательно осмотрите тело, особенно участки с волосами.

Дома постирайте и прогладьте одежду. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, но и позже, переползая с одежды. Не стоит оставлять такую одежду возле кровати или спать в ней. Простого вытряхивания недостаточно, чтобы избавиться от клеща.

Если на природу брали домашнего питомца — его также следует осмотреть на наличие клещей.

В Центре отмечают, что когда клещ цепляется к одежде, он остается неподвижным, пока человек активно двигается. Именно тогда он начинает искать место прикрепления к телу — медленно перемещается снизу вверх. Этот процесс может длиться от 30 минут до трех и более часов, а иногда и нескольких дней.

Клещ может находиться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых присосавшихся клещей чаще всего замечают через 2–3 дня: на месте укуса появляется припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.

Как проводить осмотр

Начинайте осмотр снизу, от стоп, и постепенно поднимайтесь вверх:

  • линия носков;
  • подколенная впадина;
  • нижняя линия трусов (пах), верхняя линия трусов;
  • нижняя линия бюстгальтера, верхняя линия бюстгальтера;
  • воротник рубашки;
  • линия волосяного покрова на голове, уши;
  • волосы и кожа головы — тщательно прощупайте руками.

Какие заболевания могут вызывать укусы клеща

Не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку примерно 150 болезнями. Наиболее опасные из них:

  • клещевой вирусный энцефалит;
  • болезнь Лайма;
  • гранулоцитарный анаплазмоз;
  • моноцитарный эрлихиоз;
  • Крым-Конго геморрагическая лихорадка;
  • геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;
  • туляремия.

