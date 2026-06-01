Киевляне массово выступили против повышения тарифов на проезд до 30 грн: проект КГГА не поддержали

В Киеве 1 июня завершилось общественное обсуждение проекта распоряжения Киевской городской государственной администрации о новых тарифах на проезд в городском общественном транспорте. По результатам обсуждения подавляющее большинство участников высказалось против предложенного повышения.

Согласно данным, опубликованным на сайте КГГА, в обсуждении приняли участие 1 370 пользователей, из которых 1 318 (более 96%) не поддержали проект. Поддержали его лишь 45 участников.

К документу предложили 307 замечаний и редакционных предложений.

Проектом предусматривалось повышение стоимости разового проезда до 30 грн вместо нынешних 8 грн. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, предлагалась система скидок на проездные билеты.

В КГГА пояснили, что расходы, заложенные в проект тарифов на 2026 год, рассчитали на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год, прогнозируемого роста цен, а также обновленных расходов на заработную плату и энергоресурсы.

Там также отметили, что в последний раз тарифы в столице пересматривались в 2018 году.

Документом предусматривалось, что для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, введут систему скидок при пополнении транспортной карты. Стоимость одной поездки зависела бы от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Также были предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составила бы примерно 23,3–23,6 грн.

Предложенные цены на месячные проездные:

46 поездок – 1 088 грн;

62 поездки – 1 463 грн;

92 поездки – 2 156 грн;

124 поездки – 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер должен был стоить 4 875 грн.

Для студентов и учащихся и в дальнейшем действовали бы льготные условия. Так, студенты оплачивали бы 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул — 25% (в течение учебного года — бесплатно).

Отдельно в проекте предусматривалось введение пересадочного билета стоимостью 60 грн. Он должен был позволить пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города действовали бы специальные безлимитные проездные:

на 24 часа – 375 грн;

на 48 часов – 563 грн;

на 72 часа – 750 грн.

