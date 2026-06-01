Киевляне массово выступили против повышения тарифов на проезд до 30 грн: проект КГГА не поддержали
В Киеве 1 июня завершилось общественное обсуждение проекта распоряжения Киевской городской государственной администрации о новых тарифах на проезд в городском общественном транспорте. По результатам обсуждения подавляющее большинство участников высказалось против предложенного повышения.
Согласно данным, опубликованным на сайте КГГА, в обсуждении приняли участие 1 370 пользователей, из которых 1 318 (более 96%) не поддержали проект. Поддержали его лишь 45 участников.
К документу предложили 307 замечаний и редакционных предложений.
Проектом предусматривалось повышение стоимости разового проезда до 30 грн вместо нынешних 8 грн. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, предлагалась система скидок на проездные билеты.
В КГГА пояснили, что расходы, заложенные в проект тарифов на 2026 год, рассчитали на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год, прогнозируемого роста цен, а также обновленных расходов на заработную плату и энергоресурсы.
Там также отметили, что в последний раз тарифы в столице пересматривались в 2018 году.
Документом предусматривалось, что для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, введут систему скидок при пополнении транспортной карты. Стоимость одной поездки зависела бы от количества приобретенных поездок:
- 1–9 поездок – 30 грн;
- 10–19 – 28,90 грн;
- 20–29 – 27,80 грн;
- 30–39 – 26,60 грн;
- 40–49 – 25,50 грн;
- 50 – 25 грн.
Также были предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составила бы примерно 23,3–23,6 грн.
Предложенные цены на месячные проездные:
- 46 поездок – 1 088 грн;
- 62 поездки – 1 463 грн;
- 92 поездки – 2 156 грн;
- 124 поездки – 2 888 грн.
Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер должен был стоить 4 875 грн.
Для студентов и учащихся и в дальнейшем действовали бы льготные условия. Так, студенты оплачивали бы 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул — 25% (в течение учебного года — бесплатно).
Отдельно в проекте предусматривалось введение пересадочного билета стоимостью 60 грн. Он должен был позволить пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.
Для гостей города действовали бы специальные безлимитные проездные:
- на 24 часа – 375 грн;
- на 48 часов – 563 грн;
- на 72 часа – 750 грн.
