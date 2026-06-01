Дональд Трамп объявил о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном

21:51, 1 июня 2026
Дональд Трамп сообщил о договоренности между Израилем и «Хезболлой».
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном.

По его словам, израильские войска, которые направились в Ливан, «уже возвращаются обратно». Об этом он сообщил 1 июня в социальной сети Truth Social после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп подчеркнул, что разговор был «очень плодотворным». Он завершился договоренностью о том, что войска не будут направлены в Бейрут, а те, которые уже выдвинулись, возвращаются назад.

«Кроме того, через высокопоставленных представителей я провел очень плодотворный разговор с “Хезболлой”, и они согласились, что все боевые действия будут прекращены — что Израиль не будет на них нападать, а они не будут нападать на Израиль», — добавил глава Белого дома.

