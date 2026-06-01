Кадастр решает все: как отсутствие установленных границ земельного участка «закрыло» дело в ЕСПЧ

ЕСПЧ признал, что отсутствие кадастрово определенных границ сделало невозможным доказать нарушение права собственности.

Европейский суд по правам человека напомнил о пределах своей юрисдикции в делах, касающихся земельных споров, где ключевое значение имеет надлежащее использование национальных процедур защиты права собственности. Постановление по делу VERLAN v. Republic of Moldova демонстрирует, что именно на заявителе лежит обязанность обеспечить надлежащую фиксацию и подтверждение параметров своего имущества в государственных кадастровых реестрах до обращения в международную инстанцию.

Обращение в ЕСПЧ не может подменять собой первичное установление фактических обстоятельств спора на национальном уровне, в частности когда речь идет о технических аспектах определения границ земельного участка. Невоспользование доступными процедурами кадастрового определения границ стало решающим фактором при признании заявления неприемлемым.

Обстоятельства дела № 45396/13

Дело касалось жалоб заявителя на отказ национальных судов защитить его право собственности на земельный участок, который, по его утверждению, был ошибочно включен в участок, зарегистрированный за другим лицом.

Заявитель, гражданин Республики Молдова 1978 года рождения, проживает в селе Пириця. В 2003 году он приобрел в собственность жилой дом с прилегающим земельным участком и зарегистрировал право собственности в территориальном кадастровом офисе.

В 2005 году другому лицу были выданы правоустанавливающие документы на земельный участок, который, по утверждению заявителя, охватывал и его землю. В ходе масштабной регистрации земель в 2006–2007 годах этот участок был внесен в географическую базу кадастра и получил окончательный кадастровый номер, тогда как земельный участок заявителя в эту базу внесен не был.

В 2010 году заявитель обратился в национальные суды с иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком и об обязании кадастрового органа зарегистрировать его право собственности. В ходе рассмотрения дела было установлено, что границы земельного участка заявителя не были определены в географической базе кадастра, что исключало возможность установления факта перекрытия участков.

Решением районного суда от 6 марта 2012 года, оставленным без изменений судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении иска было отказано. Суды указали, что право собственности заявителя формально не оспаривается, однако отсутствие установленных границ земельного участка делает невозможным судебное разрешение спора о его перекрытии другим участком.

В связи с отказом национальных судов удовлетворить его требования и невозможностью, по его мнению, эффективно защитить свое право собственности на национальном уровне заявитель обратился в ЕСПЧ, жалуясь на нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Оценка ЕСПЧ

ЕСПЧ отметил, что заявитель жаловался на ошибочную регистрацию прав собственности на два земельных участка и на отказ национальных судов обеспечить защиту его имущественных прав. Суд подчеркнул, что согласно статье 35 § 1 Конвенции он может рассматривать заявление лишь после того, как заявитель исчерпал доступные и эффективные национальные средства правовой защиты.

Суд обратил внимание, что национальные суды и Правительство не оспаривали сам факт наличия у заявителя права собственности на земельный участок. Вместе с тем заявитель не доказал, что его участок фактически перекрывался участком, зарегистрированным в географической базе кадастра за другим лицом, поскольку его земля не имела определенных границ и не была внесена в эту базу.

ЕСПЧ согласился с выводами национальных судов о том, что для установления возможного перекрытия земельных участков необходимо проведение кадастровых работ по определению границ участка заявителя. Такие действия, согласно национальному законодательству, возлагались на заявителя. Однако он не воспользовался этой возможностью и не инициировал соответствующую процедуру.

При таких обстоятельствах Суд пришел к выводу, что заявитель не исчерпал все доступные национальные средства правовой защиты, которые могли устранить нарушения, на которые он жаловался, и что национальные суды не вмешивались в его право собственности в смысле статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Вывод

Заявление признано неприемлемым и отклонено. Постановление по делу было принято Палатой 4 декабря 2025 года, опубликовано 15 января 2026 года и является окончательным.

