Смерть невестки после конфликта из-за приданого: в Индии задержали судью в отставке и ее сына

Менее чем через полгода после свадьбы женщину нашли мертвой, а ее мужа и свекровь — судью в отставке — задержали.

В Индии задержали судью в отставке Гирибалу Сингх и ее сына Самарта Сингха по делу о смерти 33-летней модели и актрисы Твиши Шармы. Родственники погибшей утверждают, что женщина подвергалась преследованиям и жестокому обращению из-за требований передать семье мужа больше денег и ценностей после заключения брака.

Резонансное дело о смерти 33-летней модели и актрисы Твиши Шармы вновь привлекло внимание к проблеме приданого в Индии — традиции, согласно которой семья невесты передает деньги, имущество или ценные подарки семье жениха.

Женщину нашли мертвой 12 мая в доме ее мужа в городе Бхопал, штат Мадхья-Прадеш. На тот момент после свадьбы прошло менее шести месяцев.

В чем обвиняют судью в отставке и ее сына

Семья Твиши Шармы обвиняет ее мужа Самарта Сингха и его мать Гирибалу Сингх, которая является судьей в отставке, в том, что они требовали дополнительное приданое, а когда не получили желаемого, начали издеваться над женщиной. По версии родственников погибшей, это привело к ее смерти. Семья Сингхов все обвинения отвергает.

Дело расследует Центральное бюро расследований Индии. Суд в Бхопале отправил обоих подозреваемых под стражу до 2 июня.

Гирибалу Сингх задержали после нескольких часов допроса. Ранее суд первой инстанции разрешил ей выйти под залог, однако впоследствии Высокий суд штата Мадхья-Прадеш отменил это решение, указав, что при рассмотрении не были должным образом учтены важные доказательства и свидетельские показания.

Ее сына Самарта Сингха, который работает адвокатом, задержали на следующий день в другом городе штата. Суд также отправил его под стражу до 2 июня.

Повторное вскрытие и новые обстоятельства дела

Расследование получило новый импульс после того, как семья погибшей настояла на повторной судебно-медицинской экспертизе. Первое вскрытие показало, что причиной смерти стала асфиксия вследствие повешения.

Отец женщины заявил местным СМИ, что его дочь подвергалась постоянному давлению из-за требований относительно денег и имущества. Кроме того, родители утверждают, что родственники мужа заставили ее прервать беременность.

В свою очередь семья Сингхов заявляет, что Твиша Шарма имела проблемы с психическим здоровьем и добровольно ушла из жизни.

Почему дело вызвало резонанс в Индии

Дело вызвало широкий общественный резонанс в Индии и вновь подняло вопрос так называемых «смертей из-за приданого». Несмотря на то, что требование приданого в стране запрещено еще с 1961 года, такая практика до сих пор распространена, указывает Independent.

По данным Национального бюро учета преступлений Индии, в 2024 году было зафиксировано 5737 смертей, связанных с конфликтами из-за приданого или требованиями его увеличения. Именно поэтому дело Твиши Шармы привлекло внимание не только правоохранительных органов, но и всего индийского общества, став очередным поводом для дискуссии о проблеме, которая остается актуальной несмотря на многолетний законодательный запрет.

