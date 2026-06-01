Выбросили возле мусорника, когда ему стало плохо: в Днепре сотрудников ТЦК подозревают в похищении мужчины

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу.

Фото: npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре военнослужащих ТЦК подозревают в похищении мужчины. Об этом сообщила Национальная полиция.

Отмечается, что трое военнослужащих, проходивших службу в областном ТЦК, утром увидели на безлюдной улице мужчину мобилизационного возраста. Они подошли к нему под предлогом проверки документов. Однако, по данным следствия, не дожидаясь ответа, сразу схватили мужчину и силой затолкали его в микроавтобус.

В полиции сообщили, что в автомобиле они вели себя дерзко: оказывали психологическое давление и запугивали мужчину.

На их глазах состояние здоровья потерпевшего значительно ухудшилось — ему стало плохо. Но вместо того, чтобы оказать помощь и отвезти в больницу, фигуранты вытолкнули беспомощного мужчину из автомобиля на землю возле мусорника, а сами скрылись.

В полиции подчеркивают, что один из военнослужащих занимал должность стрелка-санитара и должен был оказать мужчине помощь.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, дополнительную информацию о нем правоохранители не раскрывают.

По данным следствия, вскоре после инцидента двое фигурантов перевелись на службу в другие воинские части, еще один продолжил службу в территориальном центре комплектования.

В настоящее время двум фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Их бывшему сослуживцу также готовится сообщение о подозрении.

Им грозит уголовная ответственность.

Фото: npu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.