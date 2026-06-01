Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

В последние годы судебная система Украины заполняется исками военнослужащих относительно начисления дополнительного вознаграждения по Постановлению КМУ № 168, а именно боевых 100 000. И основная проблема начисления заслуженных военным средств — это отсутствие доказательств выполнения боевого задания. Боевые считаются за каждый день пребывания на передовой, а начисление происходит только после того, как командир подразделения подает рапорт, а руководство части издает боевой приказ.

Однако практика показывает, что документы могут задерживаться во время передачи списков с передовой, отсутствие выплат аргументируется отсутствием финансирования, командиры неверно рассчитывают количество дней на передовой. А когда дело доходит до суда, последние требуют от военных боевые приказы и журналы, которые являются секретными и находятся исключительно в распоряжении командиров.

В мае 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Касационного административного суда принял несколько важных постановлений в делах № 440/17696/23, № 620/4254/23 и № 380/137/25, которые не просто защищают право на денежное обеспечение военных, но и требуют от судов выполнения их главной обязанности — официального выяснения всех обстоятельств дела.

В деле № 620/4254/23 сержант Госпогранслужбы, получивший травму во время обороны Черниговщины, требовал выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн за период участия в боевых действиях на Черниговщине и время пребывания на лечении после травмы, связанной с защитой Родины.

Суд первой инстанции отказал в иске, мотивируя это тем, что истец не предоставил боевых приказов и журналов боевых действий. Апелляционный суд признал факт участия истца в боевых действиях на основе письма воинской части, но все равно отказал в выплате. Апелляция аргументировала решение тем, что истец не подавал рапорты о выплате и не приложил медицинские справки к своему письменному требованию.

Верховный Суд указал, что выплата дополнительного вознаграждения осуществляется на основании приказов командиров, а не рапортов военнослужащих. Обязанность оформления документов для выплаты возложена на подразделения Госпогранслужбы.

В административных делах именно ответчик, то есть воинская часть, должен доказывать правомерность своего бездействия. Нарушение порядка передачи документов или рапортов между частями не может быть основанием для лишения военнослужащего права на вознаграждение.

Верховный Суд отменил решения предыдущих судов и направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув, что суды должны были самостоятельно истребовать первичные документы, а именно боевые приказы и журналы, а не ограничиваться общими письмами.

В деле № 440/17696/23 военный точно так же требовал выплаты 100 000 грн за участие в боевых действиях и 30 000 грн за выполнение специальных задач в 2022–2023 годах. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, заявив, что военный не подтвердил участие журналами боевых действий, хотя воинская часть сама отказалась предоставлять их суду, ссылаясь на секретность материалов.

Воинская часть отказалась предоставлять суду истребованные документы, ссылаясь на то, что журналы боевых действий имеют гриф «Для служебного пользования» (ДСП) или являются государственной тайной, распорядителем которой часть якобы не является.

Верховный Суд подчеркнул, что боевые приказы и журналы не могут находиться у истца, поскольку указанные документы оформляются начальником / командиром подразделения, где проходит службу военнослужащий.

Непосредственное участие военнослужащего в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне подтверждалось выполнением конкретных боевых задач и должно было быть оформлено соответствующими документами, в частности: боевым приказом (боевым распоряжением); журналом боевых действий, журналом ведения оперативной обстановки, боевым донесением или постовой ведомостью; рапортом (донесением) командира подразделения об участии каждого военнослужащего в боевых действиях или выполнении боевых задач.

Согласно ст. 9 КАС Украины, суд не может быть пассивным. Если часть заявляет о секретности, суд должен проверить эти утверждения и, при необходимости, истребовать доказательства у вышестоящих штабов, например, ОУВ или ОСУВ, которые являются распорядителями информации.

Суды отказали в выплате за время пребывания в госпитале, так как солдат не предоставил «справку о травме» с указанием связи с защитой Родины. Верховный Суд признал этот подход ошибочным, указав, что суды должны были сами установить причины лечения и истребовать необходимые акты, а не просто констатировать их отсутствие.

Отсутствие персонифицированных записей в журналах боевых действий или потеря экземпляров справок в части не может быть основанием для ограничения прав военного. Верховный Суд отменил решения и направил дело на новое рассмотрение. Суд отметил, что суды первой и апелляционной инстанций подошли к делу формально, не обеспечив реального истребования доказательств, находящихся во владении государства.

В деле № 380/137/25 младший сержант требовал 100 000 грн за службу на Сумщине. Суды отказали, так как справка об участии в мероприятиях была выдана для получения статуса УБД, а не для выплат.

Верховный Суд отметил, что суды должны были выяснить не название справки, а содержание и характер задач, которые выполнял медик. Даже если справка выдана для статуса УБД, она является доказательством, которое нужно оценивать вместе с боевыми распоряжениями, на которые она ссылается.

Суд должен был сам истребовать боевые распоряжения Главнокомандующего ВСУ и ОТГ, а не просто констатировать отсутствие «нужных» документов в деле.

Выводы

Решения Верховного Суда — победа содержания над формой. Государственные органы не имеют права использовать секретность и внутренние процедурные недостатки как отказ от выполнения финансовых гарантий перед защитниками.

Дела № 440/17696/23, № 380/137/25 и № 620/4254/23 демонстрируют, что право на достойное денежное обеспечение защитников не может зависеть от идеальности военного делопроизводства или наличия бумажного рапорта. Верховный Суд подтвердил: если государство отправляет человека в район боевых действий, оно несет полную ответственность за надлежащую фиксацию и оплату этого труда.

Конечно, существует опасность того, что суды на местах снова будут пытаться ограничиваться формальными объяснениями частей, вопреки четким указаниям Кассационного суда. Однако надеемся, что судебная практика все же приходит к общей позиции относительно полной ответственности государства за надлежащую фиксацию боевых выходов и оплату этого труда.

