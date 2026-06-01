Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Полномасштабная война существенно повлияла на платёжеспособность граждан и бизнеса. Многие заёмщики потеряли работу, источники дохода или были вынуждены покинуть место проживания. В связи с этим возник практический вопрос: может ли лицо законно прекратить выплачивать кредит, ссылаясь на военное положение и связанные с ним экономические трудности.

Проблема имеет особое значение для судебной практики, поскольку кредитные споры остаются одной из самых многочисленных категорий гражданских и хозяйственных дел. Кроме того, война актуализировала вопрос соотношения договорных обязательств, форс-мажора и специальных законодательных гарантий для отдельных категорий должников.

Законодательное регулирование

Основой правового регулирования являются нормы Гражданского кодекса Украины о надлежащем исполнении обязательств.

Согласно статьям 525, 526 ГК Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, если иное прямо не установлено законом или договором.

Потеря работы, уменьшение заработной платы или ухудшение материального положения должника не относятся к основаниям прекращения кредитного обязательства.

Сам факт отсутствия дохода не означает, что долг перестаёт существовать. Поэтому заёмщик не приобретает права автоматически прекратить выплачивать кредит только потому, что вследствие войны потерял работу или источник заработка.

Форс-мажор и кредитные обязательства: что говорит Верховный Суд

Одним из наиболее распространённых аргументов должников является ссылка на форс-мажорные обстоятельства.

Статья 617 ГК Украины предусматривает, что лицо может быть освобождено от ответственности за нарушение обязательства, если докажет наличие случая или непреодолимой силы. Однако эта норма не предусматривает прекращения самого обязательства.

В практике Верховного Суда сформирован последовательный подход: форс-мажор может влиять на ответственность за неисполнение договора, но не ликвидирует сам долг.

В частности, в постановлении ВС от 10 декабря 2025 года по делу № 916/4003/24 суд подчеркнул, что даже длительное действие форс-мажорных обстоятельств не продлевает автоматически срок возврата кредита и не освобождает заёмщика от обязанности вернуть полученные средства, если иное не предусмотрено договором или законом. Форс-мажор может иметь значение только для вопроса ответственности за просрочку исполнения.

В постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 13 марта 2024 года по делу № 686/16312/22 суд подчеркнул, что статья 617 ГК Украины предусматривает освобождение именно от ответственности за нарушение обязательства, а не от исполнения самого обязательства. Верховный Суд отдельно обратил внимание, что отсутствие у должника необходимых денежных средств прямо не признаётся случаем или непреодолимой силой в понимании данной нормы.

Аналогичный подход прослеживается и в практике хозяйственной юрисдикции. В постановлении от 7 июня 2023 года по делу № 906/540/22 суд указал, что даже введение военного положения и наличие общего письма ТПП Украины о военной агрессии РФ как форс-мажоре не означает автоматической невозможности исполнения любого договора. Сторона, которая ссылается на форс-мажор, должна доказать не только сам факт существования таких обстоятельств, но и их непосредственное влияние на исполнение конкретного обязательства.

Верховный Суд также подчеркнул, что непреодолимая сила должна объективно делать исполнение договора невозможным, а не просто создавать трудности или ухудшать экономическое положение должника. Поэтому потеря работы, снижение доходов или другие финансовые проблемы, даже вызванные войной, сами по себе не являются форс-мажором и не освобождают заёмщика от обязанности вернуть кредит.

Специальные гарантии во время военного положения

Потеря работы или другие последствия войны не освобождают от возврата кредита, однако законодательство предусматривает определённые гарантии для заёмщиков.

Так, пункт 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины устанавливает, что во время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения заёмщик освобождается от ответственности за просрочку исполнения кредитного обязательства. В этот период не подлежат начислению и взысканию штрафы, пеня и другие санкции, а начисленные с 24 февраля 2022 года штрафные платежи подлежат списанию кредитором (заимодавцем).

Вместе с тем такие гарантии не означают списания самого долга. Заёмщик, как и прежде, обязан вернуть основную сумму кредита, а предусмотренные законом льготы касаются преимущественно ответственности за просрочку его погашения.

Проблемные аспекты судебной практики

Основная сложность заключается в доказывании причинно-следственной связи между войной и невозможностью исполнения конкретного договора.

Если предприятие было уничтожено вследствие боевых действий, активы остались на оккупированной территории или должник фактически потерял доступ к имуществу, суды могут более внимательно оценивать аргументы о форс-мажоре.

В то же время общая ссылка на экономический кризис, инфляцию или потерю работы без дополнительных доказательств обычно не признаётся достаточным основанием для освобождения от ответственности.

Для обоснования влияния войны на возможность исполнения обязательства должник может подавать, в частности, приказы об увольнении, документы о потере работы или доходов, подтверждение эвакуации, акты о повреждении или уничтожении имущества, а также доказательства утраты доступа к активам либо их нахождения на временно оккупированной территории. Такие доказательства оцениваются судом в совокупности с другими обстоятельствами дела.

Таким образом, потеря работы во время войны сама по себе не даёт права не выплачивать кредит. Действующее законодательство и практика Верховного Суда исходят из того, что военное положение, форс-мажор или ухудшение финансового положения не прекращают кредитное обязательство и не освобождают от возврата основной суммы долга.

