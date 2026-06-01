  1. В Украине

Субсидии на лето: названы 4 категории украинцев, которые должны обратиться в ПФУ

11:04, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До конца июня часть украинцев должны повторно обратиться в Пенсионный фонд для назначения жилищной субсидии на неотапливаемый период.
Субсидии на лето: названы 4 категории украинцев, которые должны обратиться в ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большинство получателей жилищных субсидий на неотапливаемый сезон продолжат получать помощь без дополнительных обращений. Вместе с тем отдельным категориям граждан необходимо до конца июня подать в Пенсионный фонд новое заявление и декларацию о доходах, чтобы не потерять право на выплаты. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После завершения отопительного сезона 30 апреля с 1 мая начался неотапливаемый период, на который также начисляется государственная поддержка для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Для большинства домохозяйств процедура будет автоматической. Если состав семьи и другие данные не изменились, Пенсионный фонд самостоятельно проверит информацию через государственные реестры и примет решение о дальнейшем начислении субсидии.

Информация о результатах рассмотрения, размере выплат или возможном отказе будет поступать в личный кабинет гражданина на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Такие уведомления направляются перед началом как отопительного, так и неотапливаемого сезонов.

Вместе с тем отдельным категориям получателей помощи необходимо повторно подать документы. Сделать это нужно до конца июня, иначе субсидия будет назначена только с месяца подачи заявления, а не с начала неотапливаемого периода.

Повторное обращение является обязательным для:

• граждан, которые арендуют жильё и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;

• семей, в которых фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано по адресу;

• внутренне перемещённых лиц, получающих субсидию по месту фактического проживания;

• граждан, которым в течение отопительного сезона была назначена субсидия в размере 0 гривен.

В Пенсионном фонде также обратили внимание, что субсидия на приобретение сжиженного газа, твёрдого или жидкого печного топлива назначается сразу на календарный год. В то же время помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляется с месяца обращения до конца текущего года.

Поэтому гражданам, которые относятся к категориям, нуждающимся в повторном оформлении субсидии, советуют не откладывать подачу документов и своевременно обратиться в ПФУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ субсидия коммунальные услуги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Несанкционированные НСРД и манипуляции с автоматизированным распределением дел: ВСП возвращается к делу судьи Геннадия Салая

ВСП рассмотрит жалобы 2 июня.

Главам общин запретили совместительство: какие ограничения ввел новый закон о финансировании армии местными властями

В Украине начинают действовать новые правила, регулирующие участие местного самоуправления в поддержке сектора безопасности и обороны.

Муж закрыл жену в квартире, чтобы она с ним не развелась: Верховный Суд расценил это как пытки

Незаконное лишение свободы, сопряжённое с причинением физических и нравственных страданий с целью принудить лицо действовать вопреки собственной воле, может образовывать состав пыток, а не только причинение телесных повреждений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]