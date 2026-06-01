Субсидии на лето: названы 4 категории украинцев, которые должны обратиться в ПФУ

До конца июня часть украинцев должны повторно обратиться в Пенсионный фонд для назначения жилищной субсидии на неотапливаемый период.

Большинство получателей жилищных субсидий на неотапливаемый сезон продолжат получать помощь без дополнительных обращений. Вместе с тем отдельным категориям граждан необходимо до конца июня подать в Пенсионный фонд новое заявление и декларацию о доходах, чтобы не потерять право на выплаты. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

После завершения отопительного сезона 30 апреля с 1 мая начался неотапливаемый период, на который также начисляется государственная поддержка для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Для большинства домохозяйств процедура будет автоматической. Если состав семьи и другие данные не изменились, Пенсионный фонд самостоятельно проверит информацию через государственные реестры и примет решение о дальнейшем начислении субсидии.

Информация о результатах рассмотрения, размере выплат или возможном отказе будет поступать в личный кабинет гражданина на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Такие уведомления направляются перед началом как отопительного, так и неотапливаемого сезонов.

Вместе с тем отдельным категориям получателей помощи необходимо повторно подать документы. Сделать это нужно до конца июня, иначе субсидия будет назначена только с месяца подачи заявления, а не с начала неотапливаемого периода.

Повторное обращение является обязательным для:

• граждан, которые арендуют жильё и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;

• семей, в которых фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано по адресу;

• внутренне перемещённых лиц, получающих субсидию по месту фактического проживания;

• граждан, которым в течение отопительного сезона была назначена субсидия в размере 0 гривен.

В Пенсионном фонде также обратили внимание, что субсидия на приобретение сжиженного газа, твёрдого или жидкого печного топлива назначается сразу на календарный год. В то же время помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляется с месяца обращения до конца текущего года.

Поэтому гражданам, которые относятся к категориям, нуждающимся в повторном оформлении субсидии, советуют не откладывать подачу документов и своевременно обратиться в ПФУ.

