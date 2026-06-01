Верховный Суд объяснил, когда встречный иск потребителя коммунальных услуг следует рассматривать вместе с требованиями о взыскании долга

Верховный Суд рассмотрел дело о правомерности отказа в принятии встречного иска по спору о взыскании задолженности за услуги теплоснабжения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 361/12236/24 о принятии встречного иска в споре о взыскании задолженности за услуги теплоснабжения. Суд пришел к выводу, что требование потребителя о признании незаконными начислений за тепло является взаимосвязанным с требованием предприятия о взыскании долга и должно рассматриваться в одном производстве.

Фабула дела

В декабре 2024 года Коммунальное предприятие Броварского городского совета Броварского района Киевской области «Броваритепловодоэнергия» обратилось в суд с иском о взыскании с владелицы квартиры задолженности за услуги по поставке тепловой энергии по лицевому счету за период с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года в размере 14 605,80 грн.

В марте 2025 года ответчица подала встречный иск к коммунальному предприятию. Она просила признать незаконными начисления платы за услугу по поставке тепловой энергии за тот же период и в той же сумме, прекратить дальнейшие начисления до разрешения спора по существу, обязать предприятие заказать проведение экспертной оценки котельного оборудования автономной системы теплоснабжения дома, обеспечить проведение его качественного ремонта и восстановить функционирование системы автономного теплоснабжения, подать в НКРЭКУ заявление об установлении отдельного тарифа для дома, оборудованного автономной системой теплоснабжения, а также произвести перерасчет платы за теплоснабжение за спорный период в соответствии с тарифами, установленными согласно законодательству.

Обосновывая встречный иск, ответчица указывала, что начисления платы за теплоснабжение для жителей дома, в том числе для нее, осуществлялись незаконно и подлежат перерасчету.

В кассационной жалобе представитель ответчицы подчеркивал, что как первоначальный, так и встречный иски возникли из одних и тех же правоотношений, сложившихся между сторонами на основании договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Причиной обращения сторон в суд стали взаимные обвинения в неисполнении каждой из сторон принятых на себя обязательств.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Броварской горрайонный суд Киевской области отказал в принятии встречного искового заявления. Киевский апелляционный суд оставил это определение без изменений.

Суды исходили из того, что требования первоначального и встречного исков имеют различный предмет доказывания, а потому их совместное рассмотрение является нецелесообразным и может привести к затягиванию и усложнению рассмотрения дела.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что в соответствии со статьей 193 ГПК Украины встречный иск принимается к совместному рассмотрению с первоначальным иском, если оба иска взаимосвязаны и их совместное рассмотрение является целесообразным. В частности, такая взаимосвязь существует тогда, когда иски возникают из одних правоотношений либо когда удовлетворение встречного иска может полностью или частично исключить удовлетворение первоначального.

Суд отметил, что встречный иск является материально-правовым требованием ответчика к истцу, которое заявляется для совместного рассмотрения с первоначальным иском именно потому, что удовлетворение встречных требований может сделать невозможным удовлетворение требований первоначального иска. Взаимосвязь исков проявляется в том, что они возникают из одних правоотношений, основываются на общих обстоятельствах и доказательствах либо когда удовлетворение одного иска исключает удовлетворение другого.

Верховный Суд обратил внимание, что коммунальное предприятие обосновывало первоначальный иск наличием задолженности за услуги теплоснабжения, тогда как во встречном иске ответчица фактически оспаривала законность именно тех начислений, которые стали основанием для заявленной ко взысканию суммы долга.

По убеждению кассационного суда, суды предыдущих инстанций не учли содержание встречных исковых требований о признании незаконными начислений платы за тепловую энергию за тот же период и в той же сумме, которые являются предметом первоначального иска. Такие требования являются взаимосвязанными с требованиями о взыскании задолженности, а удовлетворение одного иска исключает удовлетворение другого.

Верховный Суд напомнил, что встречный иск подлежит совместному рассмотрению с первоначальным, если они возникают из одних правоотношений либо если удовлетворение встречного иска может полностью или частично исключить удовлетворение первоначального. Совместное рассмотрение таких требований способствует полному и объективному исследованию обстоятельств дела и исключает вынесение взаимоисключающих судебных решений.

Верховный Суд подчеркнул, что совместное рассмотрение этих требований является эффективным способом разрешения спора, позволяет полно и объективно исследовать взаимоотношения сторон и избежать вынесения взаимоисключающих судебных решений.

В результате Верховный Суд пришел к выводу, что суд первой инстанции преждевременно отказал в принятии встречного иска, а апелляционный суд не устранил допущенные нарушения процессуального закона.

Кассационная жалоба была удовлетворена, определение Броварского горрайонного суда Киевской области от 26 июня 2025 года и постановление Киевского апелляционного суда от 25 ноября 2025 года были отменены, а дело передано в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

