В Ровно запустили обновленную детскую железную дорогу — что изменилось

Ровенская детская железная дорога возобновила работу в новом сезоне после масштабной модернизации. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

В первый день после открытия обновленной железной дорогой воспользовались более 1500 пассажиров.

За последний период на объекте обновили железнодорожные пути и станции, построили новое депо, подготовили к эксплуатации локомотив ТУ-7, современный пассажирский поезд, а также обустроили новые учебные аудитории для юных железнодорожников.

В новом сезоне также появилась новая печать для «Паспорта путешественника», которой могут воспользоваться посетители.

Рейсы на детской железной дороге продлятся до 1 ноября 2026 года. Они будут осуществляться в выходные дни, а в летний период — с четверга по воскресенье.

