Почему жилищный ваучер нельзя совместить с программой «єОселя» — украинцам назвали основную причину

Из-за обязательного ипотечного залога банки не могут принимать жилье, приобретенное по ваучерной схеме.

На сегодняшний день использование жилищного ваучера для уплаты первого взноса по ипотечному кредиту или для погашения действующей ипотеки в рамках государственной программы «єОселя» невозможно. Об этом сообщает Укрфинжитло.

В ведомстве отмечают, что постановление Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2025 года №1176 предусматривает запрет на отчуждение жилья, приобретенного с применением жилищного ваучера, в течение пяти лет.

В то же время механизм ипотечного кредитования предусматривает передачу недвижимости в залог банку и государственную регистрацию обременения имущества в соответствии с законами Украины «Об ипотеке», «О нотариате» и «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Из-за этого ограничение в виде запрета на отчуждение, определенное постановлением № 1176, делает невозможным использование такого жилья в качестве предмета ипотеки по любым ипотечным программам, в том числе и «еОселя».

В настоящее время Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства работает над внесением изменений в законодательство, которые должны согласовать действие различных государственных программ жилищной поддержки.

В то же время в сообщении напоминают, что сертификат «єВідновлення» можно использовать для оплаты первого взноса по программе «єОселя». При этом использование этого сертификата для погашения уже оформленного ипотечного кредита действующим законодательством не предусмотрено.

