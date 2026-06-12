ПФУ обяжут исправлять ошибки, из-за которых украинцы теряли пенсии

Законопроект направлен на обеспечение непрерывной реализации права лица на получение пенсии даже тогда, когда выплата не состоялась из-за ошибок в банковских данных.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15322 «О внесении изменений в статью 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно обеспечения реализации органами Пенсионного фонда права лица на получение пенсии в случае возврата банком средств из-за некорректных реквизитов получателя».

Документ направлен на урегулирование ситуаций, когда пенсионные выплаты, перечисляемые через банковские учреждения, возвращаются в Пенсионный фонд из-за ошибок в реквизитах счета получателя. Как отмечается, действующее законодательство в настоящее время не устанавливает прямой обязанности для органов Пенсионного фонда обеспечивать дальнейшую реализацию права лица на получение пенсии после возврата банком средств в связи с некорректными реквизитами.

В пояснительной записке автор законопроекта ссылается на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 8 декабря 2025 года по делу № 420/13975/24, согласно которой возврат средств банком не освобождает орган Пенсионного фонда от обязанности обеспечить лицу возможность получить причитающуюся ему пенсию.

Проверка реквизитов перед выплатой пенсии

Законопроектом предлагается дополнить статью 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» новыми положениями относительно рассмотрения заявлений о выплате пенсии на банковский счет.

Предусматривается, что в случае подачи такого заявления территориальный орган Пенсионного фонда, уполномоченный им орган либо уполномоченное лицо должны осуществлять проверку правильности оформления заявления и документов, анализировать реквизиты, в частности банковский счет, проверять соответствие поданных документов требованиям законодательства, запрашивать дополнительные сведения в случае выявления расхождений или недостатков и принимать мотивированное решение по результатам рассмотрения.

Действия Пенсионного фонда после возврата средств банком

Ключевым нововведением законопроекта является закрепление обязанности Пенсионного фонда обеспечить дальнейшую реализацию права лица на получение пенсии в случае, если банк вернул средства из-за некорректных реквизитов счета.

В таких случаях территориальный орган Пенсионного фонда, уполномоченный им орган либо уполномоченное лицо должны принять меры для уведомления лица о некорректности реквизитов и обеспечить дальнейшую реализацию его права на получение пенсии.

Таким образом, возврат средств банком больше не будет рассматриваться лишь как техническое основание для невыплаты пенсии, а потребует от органов Пенсионного фонда активных действий по восстановлению процедуры выплаты.

Если банковский счет не предоставлен

Отдельно законопроект регулирует ситуации, когда застрахованное лицо не предоставило реквизиты банковского счета.

В таком случае территориальный орган Пенсионного фонда, уполномоченный им орган либо уполномоченное лицо должны обеспечить выплату пенсии в денежной форме либо осуществить сохранение начисленной, но не выплаченной пенсии.

Таким образом, новый законопроект фактически направлен на устранение пробела в правовом регулировании, когда возврат банком пенсионных средств из-за ошибочных реквизитов оставляет неопределенным дальнейший порядок действий органов Пенсионного фонда.

Предлагаемые изменения призваны закрепить активную роль Пенсионного фонда в обеспечении реализации права лица на пенсионное обеспечение и перенести на законодательный уровень подходы, сформированные судебной практикой. В то же время практическая реализация новых норм потребует надлежащей организации механизма проверки реквизитов, оперативного информирования пенсионеров о выявленных ошибках и определения порядка сохранения начисленных, но не выплаченных пенсионных средств.

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